أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العقلية.. دراسة تكشف تأثر الرجال بإنهاء العلاقة العاطفية

يعتقد الكثير أن النساء الأكثر تأثرا بعد إنهاء العلاقة، وأنها تتأثر نفسيا وعقليا وجسديا على عكس الرجل، فيما يظهر الرجل دائما بصورة قوية غير متأثر بانهاء العلاقة العاطفية حتى لو كانت هذه العلاقة قد دامت لسنوات عدة.

ولكن الغريب أن دراسة حديثة قام بها مجموعة من الأطباء النفسيين في جامعة كولومبيا البريطانية أنه عندما ينتهي الرجال من العلاقات، فإنهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والانتحار وفقاً لموقع “news.ubc.ca”.

وفيما يلي، دراسة تؤكد تأثر الرجال من إنهاء العلاقة حيث يقول المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور جون أوليف، والذي يركز عمله على صحة عقلية الرجل أن الانفصال الزوجي يضاعف أربع مرات من مخاطر إنتحار الذكور، ويوحي بأن العلاقات المتوترة تساهم في تحديات الصحة العقلية للرجل.

حيث أجري “أوليف” وفريقه في برنامج أبحاث صحة الرجال في جامعة كولومبيا البريطانية مقابلات مع 47 رجلاً حول تجاربهم مع انهيار علاقة شريك حياتهم، وعندما يواجه الرجال صراعًا في علاقاتهم، يميلون إلى التقليل من أهمية المشكلات، مما يتسبب في تصدع العلاقة أكثر.

وأكد أن أمر الإنفصال ليس مجرد مشكلة بل يتحول معه إلى أزمة نفسية لا يستطيع الرجل السيطرة عليها، وكان معظم الرجال في الدراسة يلجؤون بعد الإنفصال إلى تناول الكحول، وذلك لمعرفة التعامل مع مشاعر الغضب والندم والحزن والخجل والشعور بالذنب لديهم.