ألم الساق علامة تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

يحتاج جسمك إلى الكوليسترول لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

لسوء الحظ، لا يظهر ارتفاع الكوليسترول غالبًا من خلال الأعراض ومع ذلك، قد تظهر بعض العلامات التحذيرية، مما يشير إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين، ويمكن أن تصطدم إحدى هذه العلامات المنذرة بساقك، مما يشير إلى مرض الشريان المحيطي.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى تراكم الترسبات في الشرايين، ويعتبر اللويحات هي مزيج من المواد الدهنية ومنتجات النفايات الخلوية والكالسيوم والفيبرين وكذلك الكوليسترول، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تضيق الشرايين أو انسدادها. وبمجرد أن تحتوي الشرايين على الكثير من هذا الخليط المزعج، يمكن أن تتضيق أو تنسد عندما يحدث هذا، يمكن تقييد تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من جسمك، خاصة إلى ساقيك، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض الشريان المحيطي، وذلك حسب ما ذكره موقع “timesofindia”.

قد يكون هذا النوع من آلام الساق هو العلامة الأولى

وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن ألم الساق الذي يتوقف في غضون بضع دقائق من الراحة يمكن أن يكون “العَرَض الأول” الذي يحفزه داء الشرايين المحيطية، ويُعرف هذا أيضًا باسم العرج المتقطع ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى التقلصات أو الانزعاج في ساقيك، وتظهر هذه الأعراض عادة أثناء ممارسة النشاط البدني مثل المشي ويمكن أن تساعد في الراحة.

عندما تمشي، تعمل خلايا عضلاتك بجهد أكبر وتحتاج إلى أوكسجين أكثر مما يستطيع دمك توصيله بسبب الشرايين الضيقة أو المسدودة بسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم ومع ذلك، لا تتطلب هذه الخلايا قدرًا كبيرًا من الأكسجين أثناء الراحة، لذلك قد لا تشعر بأي ألم أو إزعاج في ساقيك، ويمكن أن يؤدي الانخراط في نشاط بدني مع ضعف تدفق الدم إلى ساقيك إلى جعل عضلاتك مملة أو مؤلمة أو مخدرة.

علامات أخرى لاعتلال الشرايين المحيطية

بصرف النظر عن ألم الساق أو عدم الراحة أثناء المشي، يمكن أن يؤدي مرض الشرايين المحيطية أيضًا إلى الشعور بالحرقان أو الألم في قدميك وأصابع قدميك أثناء الاستلقاء بشكل مسطح، مثل أثناء الليل، قد تشعر أيضًا ببرودة جلد قدميك وقد تلاحظ إحمرارًا أو تغيرات أخرى في لون بشرتك، وقد تصاب أيضًا بتقرحات في أصابع القدم والقدم لا تلتئم.

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة على خفض مستويات الكوليسترول لديك زد من تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الفواكه والخضروات والشوفان في الوقت نفسه، قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة – مثل الجبن والزبدة والنقانق والبسكويت، إلى جانب التغييرات الغذائية، يمكن أن يساعد أيضًا الحد من تناول الكحوليات والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة.