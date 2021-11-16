ألم الكتف قد يكون مؤشر على مرض خطير

يشتكي بعض الأشخاص من آلام في الكتف، كونه أكثر المفاصل حركة في أجسامنا، إلا أن الأطباء يؤكدون على أن هذا الألم قد يكون مؤشر على الإصابة بأمراض عديدة منها أمراض خطيرة.

وبحسب تقرير نشره موقع “أبوتيكين أومشاو” الألماني، ونقله موقع “دويتشه فيله” قد يكون الألم مؤشرا على خلل في الأجهزة الداخلية للجسم أو اضطراب بعض الوظائف، خاصة عند كبار السن.

ولفت التقرير إلى أنه عادة ما تحدث آلام الكتف عند التعرض لحادث أو الارتطام بجسم صلب، الأمر الذي يؤدي إلى خلع في مفصل الكتف (تحريك مفصل الكتف من موضعه)، وهو الأمر الذي يجعل مسألة تحريك الكتف عملية شبه مستحيلة بسبب شدة الألم.

وأشار إلى أنه يمكن أن يحدث الألم بسبب خلل أوالتهاب في المفصل المسؤول عن تحريك الكتف لأعلى أو لأحد الجانبين.

وكذلك يمكن أن تتسبب ممارسة التمرينات الرياضية بشكل مكثف أو القيام بحركات خاطئة أثناء التمرين من أسباب ألم الكتف التي تؤدي إلى حدوث التهابات داخل الأربطة الداخلية للكتف.

وأشار التقرير إلى أن الترسبات الجيرية في أنسجة الكتف، يمكن أن تتسبب في إصابة ما يعرف بـ”تكلس الكتف”، الأمر الذي ينتج عادة عن ضعف ضخ الدم في تلك المنطقة.

ولفت التقرير إلى أن هناك الألم الليلي في منطقة الكتف مع شعور بتجمده يعرف باسم “الكتف المتجمد”، وفي هذه الحالة يشعر الشخص بين الحين والآخر بتجمد في منطقة الكتف.

وأكد التقرير على أن الأطباء لم يتوصلوا حتى الآن بالتحديد سبب هذا المرض “إلا أن هناك دراسات تربط بينه وبين الأمراض المرتبطة بالأيض مثل مرض السكري”.

وحذر التقرير من أن ألم الكتف قد يكون “أحد أهم المؤشرات التي تنذر بالإصابة بالسكتات، خاصة إذا كان مصحوبا بضيق في التنفس وغثيان وشعور بفقدان التوازن”.

وأشار الموقع إلى أنه بشكل عام ترتبط آلام الكتفين بالتقدم في العمر.