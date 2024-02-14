ألم ما قبل الدورة الشهرية.. دليلك لتعزيز سلامتك وصحتك

آلام ما قبل الدورة الشهرية، أو ما يطلق عليها فترة pms أحد أهم الأوجاع التي تعاني منها بعض السيدات قبل الطمث بحوالى الأسبوع، لا يمكنهن التغلب عليها بسهولة وتلجأ أغلبهن للحلول العلاجية الدوائية للتخلص من هذه التشنجات والأوجاع والقلق ونوبات عاطفية غير مبررة.

وأكد تقرير نشر في موقع “وومن سنتر” المعني بصحة المرأة وأمراضها، أن الكثير من طرق العلاج والتقنيات والتمارين يمكن أن تخفف من آلام ما قبل الدورة الشهرية وتساعد المرأة على تخطي هذه المشكلة، فهناك بعض التقنيات الخاصة بالعلاج الحراري مثل وضع وسادة التدفئة أو زجاجة أو قربة الماء الساخن على البطن، مما يساعد على تدفق الدم وتشعرين بالهدوء والاسترخاء وتقليل حدة التشنجات.

التمارين يمكنها أن تخفف من تقلصات ما قبل الطمث وتعزز من تدفق الدم، مثل تمارين التمدد والمشي والجري الخفيف لأنها تساعد على استرخاء العضلات خاصة عضلات الحوض، وبالتالي يتهيأ الجسم للدورة الشهرية.

على المرأة اتباع بعض النصائح أهمها:

ـ قبل الدورة الشهرية بأيام عليك الاهتمام بالنظافة والاستحمام لأن الاستحمام الدافئ قد يعزز من استرخاء العضلات وتقليل آلام الجسم.

-عدم اللجوء للأدوية المسكنة إلا فى أصعب الحالات وبعد استشارة مختصة.

-الاهتمام بتناول المشروبات والاكلات الخفيفة وتقليل الدهون التي تعزز تشنج العضلات.

-لا يجب اللجوء إلى المشروبات أو الأطعمة المدرة للدورة الشهرية كما تفعل بعض السيدات حتى لا تزيد التقلصات الرحمية قبل الدورة الشهرية.

ـ عدم الاستسلام للكسل فقد يزيد ذلك من مشكلة آلام ما قبل الدورة الشهرية بأيام ولذلك يفضل الاهتمام بالتحرك اليومي.

ـ تقليل حدة الاجهاد الحاد.

ـ الاهتمام بعدم اثارة التوتر والاندفاع، فالهدوء يعمل على تعزيز الدورة الهرمونية وتقليل حدة التشنجات.

ـ بعض السيدات التي يعانين من مشكلة صحية قد يعانين من آلام ما قبل الدورة الشهرية بشكل مبالغ فيخ، وهؤلاء عليهم المتابعة لدى المختص الذي يصف لهن أدوية معينة سواء هرمونية أو مسكنة لتحسين حالتهن قبل اتيان الدورة الشهريه وأثنائها.