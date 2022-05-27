أمراض الخرف.. "عادات شرب" قد تقلّل فرص الإصابة بها!

الخرف ليس مشكلة صحية خطرة جدا وحسب، انما هو مرض شائع ومنتشر أيضًا، وتقدّر الارقام أن حوالي ٥.٨ مليون شخص في اميركا يصابون بالخرف سنويا، وتتوقع ان تنمو هذه الارقام الى حوالي ١٣.٩ مليون بحلول عام ٢٠٦٠.

وفيما تؤثر عوامل عدة على نسبة خطر الاصابة بامراض الخرف، مثل الجينات والعمر والبيئة والتمارين، يلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في هذا الاطار.

على سبيل المثال، ان تناول الكثير من الألياف، والحصول على العناصر الغذائية الصحيحة، وتخفيف استهلاك السكر المضاف.. كلها عوامل تساهم في تخفيف احتمال الاصابة بالخرف.

وعند الحديث عن المشرويات التي نستهلكها، ما هي أفضل العادات التي يمكن ان نتبنّاها لتقليص خطر الخرف؟

تناول كوب من القهوة يوميا

أثبتت الأبحاث ان كميات معتدلة من القهوة تمتلك آثارًا ايجابية على صحة الدماغ، ما يمثّل خبرًا رائعا لمحبي القهوة في كل مكان.

فالقهوة غنية بمضادات الأكسدة، ووجدت بعض الدراسات أنها قادرة على الحماية من الخرف. كما تحتوي على نوع من “أمينو اسيد”، يمكنه ان يحسّن وظائف الدماغ والمزاج، والتركيز.

ووفق دراسة نشرت في مجلة “مرض الألزهايمر”، ان شرب القهوة قد يخفف خطر تطوير مرض الخرف بنسبة ٥٤ بالمئة.

شرب الشاي

الشاي هو مشروب آخر أُثبت أنه يمتلك منافع صحية جيدة،بما فيها تلك المرتبطة بالوظائف الدماغية والادراكية.

وقد أظهرت الدراسات أن شرب الشاي يمكنه أن يمنع من التدهور الادراكي. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت في مجلة أميركية أن النساء اللواتي احتسين ثلاثة فناجين من الشاي الأخضر أو الأسود في اليوم، كان لديهن خطر أقل في تدهور الوظيفة الادراكية من اولئك اللواتي لم تشربن الشاي أبدًا.

الحد من المشروبات المحلّاة

ان الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغنية بالسكر المضاف مثل السودا وعصائر الفواكه المحلاة، قد يودي الى تداعيات صحية مختلفة،بما فيها السكري وأمراض القلب وحتى الخرف والألزهايمر.

ووفق دراسة نشرت في مجلة stroke، ان استهلاكًا متزايدًا للمشروبات المصنّعة مرتبط بارتفاع خطر الاصابة بالسكتة والخرف.