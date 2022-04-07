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أمراض تشكل خطراً على صحة طفلك في فصل الربيع

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 8:28 مساءً
أم وطفلها الرضيع

أم وطفلها - تعبيرية

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بالرغم من أن فصل الربيع من الفصول التي تزهر فيه الازهار، إلا أنه يحمل معه العديد من الأمراض التي تشكل خطراً على الأطفال، وذلك بسبب الأتربة وانتقال حبوب اللقاح في الهواء، وفي هذا السياق نقدم أبرز الأمراض التي قد تشكل خطراً على صحة طفلك في فصل الربيع.

وتشير التقارير أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض الرمد الربيعي في فصل الربيع، ويتسبب الرمد الربيعي في معاناة الطفل من مجموعة أعراض مزعجة، على رأسها ضبابية الرؤية وتشوشها، إحمرار العين وتورمها، وخروج بعض الإفرازات من العين، وذلك بحسب موقع “CDC”.

وقد يصاب الطفل ايضاً بالأمراض الجلدية المختلفة، مثل الإصابة الإكزيما، وتشمل الأعراض إحمرار الجلد والبشرة، ألم الجلد، الشعور بفوران في الجسم، الرغبة في الحكة، الطفح الجلدي، فضلاً عن المعاناة من الأرق.

ومرض جدري الماء، وتشمل أعراض الإصابة، فقدان الشهية، الحمى، الصداع، الشعور بالإرهاق والتعب، وأيضاً تكون بثور حمراء على الجلد.

يتعرض بعض الأطفال للإصابة بالأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام في فصل الربيع، نتيجة التقلبات الجوية التي تحدث في تلك الفترة، والتعرض للأتربة وحبوب اللقاح، ما يؤثر على الحالة الصحية للجهاز التنفسي، والعين، مسببة سيلان الأنف وانسدادها، والعطس، وألم الحلق.

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