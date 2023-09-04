أمراض تصيبك بسبب "سوء التغذية"

مشكلة سوء التغذية يعاني منها الكثير، وتعرضك لزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض من أبرزها مرض القولون العصبي، وترجع تلك الإصابة نتيجة عدم تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التى تحتوي على المعادن والبروتينات، ونقص فيتامين د، جانب الإفراط فى تناول بعض المأكولات، وتناول الوجبات السريعة، وشرب المشروبات الغازية بكثرة، والإفراط فى المعلبات.

وقالت الدكتورة أسماء جميل استشارى الجهاز الهضمي: انه عندما تحدث سوء تغذية للفرد فيصبح أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض الأمراض منها القولون العصبى، وأيضًا سوء التغذية يعرضك لخطر الإصابة بالسمنة.

كما أوضحت استشارى الجهاز الهضمي أن من ضمن الأمراض التى تسبب عملية سوء التغذية، الإصابة بمرض السكر أحيانًا نتيجة الإفراط في المشروبات السكرية.

أمراض ناتجة عن الإصابة بـ”سوء التغذية”:

1. القولون العصبي

2. الإمساك المفرط

3. انتفاخ البطن المستمر

4. تراكم الدهون بالجسم

5 . خطر الإصابة بمرض السمنة

6 . فقدان الوزن المفاجئ

7 . سوء التغذية تقتل البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمي في الأمعاء وهذا يزيد من أعراض القولون العصبى.