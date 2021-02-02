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أمراض تكشفها رائحة الفم الكريهة

2 - فبراير - 2021
رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة

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أعلنت إخصائية أمراض باطنية روسية أن رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون علامة لعدد من الأمراض.

وأشارت الدكتورة أرينا جيجالينا، في حديث تلفزيوني، إلى أن نحو 70% من الناس يعانون هذه المشكلة.

وقالت إن “90% من حالات ظهور رائحة الفم الكريهة يكون بسبب أمراض الأسنان واللثة والأنف والأذن والحنجرة، حينها تخلق الظروف الملائمة لتغير البكتيريا في تجويف الفم. فعلى سبيل المثال يسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة ونزيف الأسنان ظهور مثل هذه الرائحة”.

وأضافت: “يمكن أن تظهر رائحة الفم الكريهة عند التهاب اللوزتين والجيوب الأنفية، ويمكن أن تكون بسبب أمراض الجهاز الهضمي المختلفة مثل أمراض المعدة، وأمراض الأمعاء وحتى أمراض الكبد”.

وتنصح الدكتورة لمكافحة رائحة الفم الكريهة بالاعتناء بنظافة تجويف الفم ومراجعة طبيب الأسنان، فإذا ظهر أن الأسنان ليست السبب في ظهور الرائحة الكريهة، يجب مرجعة إخصائي الأنف والأذن والحنجرة أو إخصائي أمراض الجهاز الهضمي لتشخيص السبب، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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