أمراض خطيرة تنقل عند السفر.. تعرّف عليها وطرق الوقاية منها

النواقل هي كائنات حية يمكنها نقل العدوى بين البشر، أو من الحيوانات إلى البشر.

كالبعوض مثلا، يعتبر من النواقل الأكثر شيوعًا.

وتشمل الأمراض المنقولة الأكثر انتشارًا في العالم الملاريا وحمى الضنك وداء الشيكونجونيا وداء الفيلاريات والتهاب الدماغ.

فى التقرير التالي، إليكم الأمراض المنقولة وطرق الوقاية منها، وفقًا لما ذكره موقع “onlymyhealth”.

كيف يمكننا الوقاية من الأمراض المنقولة في الأماكن العامة؟

– هناك حاجة للحفاظ على محيط نظيف وصحي.

– تنظيف المصارف المسدودة، وتجنب تراكم المياه، وإفراغ المسطحات المائية الراكدة أي المياه المتراكمة في الإطارات القديمة، والأواني والمقالي، والمبردات، والبرك الصغيرة في مواقع البناء.

– إبقاء خزانات وأوعية المياه مغطاة بإحكام.

– استخدام المبيدات الحشرية الآمنة بيئياً.

– هناك حاجة لبرامج التدريب المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

إجراءات وقائية أخرى خاصة عند السفر.

– النوم تحت ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية.

– فحص الجسم بانتظام بحثًا عن القراد إذا وجدت واحدة، فقم بإزالتها بالملقط واستخدم مطهرًا للجلد.

– في المناطق الموبوءة بالقراد، يجب فحص الملابس والأمتعة وأية ممتلكات أخرى جيدًا قبل دخول المكان الذي تقيم فيه.

– حافظ على رقابة صارمة على النظافة في الطعام، وتجنب منتجات الألبان غير المسترة في المناطق التي يمكن أن ينتقل فيها التهاب الدماغ الذي ينتقل عن طريق القراد.

– ارتداء ثياب فاتحة اللون ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة مدسوسة في الجوارب أو الأحذية الطويلة.

– استخدام طارد الحشرات على الجلد المكشوف والملابس للحماية من لدغ البعوض أو ذباب الرمل أو القراد.

– قبل السفر ، يجب الحصول على تطعيم ضد الأمراض المنتشرة، لقاحات الحمى الصفراء والتهاب الدماغ الياباني والتهاب الدماغ القراد.