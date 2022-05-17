أهمها الشوكولاته.. اليكم 5 أطعمة تناولها يساعد في تقليل القلق

يمكن للناس إجراء مجموعة متنوعة من التغييرات في نمط الحياة للمساعدة في إدارة قلقهم، وقد يكون من المفيد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

ويعتبر القلق حالة منتشرة تؤثر على ملايين الأشخاص على مستوى العالم، وتختلف الأعراض، وهناك بعض الناس يعانون منها فقط بين الحين والآخر، ومع ذلك فإن الشخص الذي يعاني من الأعراض لمدة 6 أشهر أو أكثر قد يكون مصاباً بمرض اضطراب القلق العام.

وغالباً ما يعالج الأطباء اضطراب القلق العام بمجموعة من العلاجات، بما في ذلك العلاجات بالكلام، مثل العلاج السلوكي المعرفي، جنباً إلى جنب مع الأدوية، في بعض الأحيان، لا تعمل هذه العلاجات التقليدية على المدى الطويل، ومع ذلك تشير بعض الأبحاث إلى أن التغذية السليمة يمكن أن تساعد في تحسين الأعراض.

ووفقا لما ذكره موقع “medicalnewstoday”، هناك 5 أطعمة لتناولها للمساعدة في تقليل القلق منها:

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين والسلمون المرقط والرنجة، على نسبة عالية من أوميجا 3، فهو حمض دهني له علاقة قوية بالوظيفة الإدراكية بالإضافة إلى الصحة العقلية.

لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أنه إذا تناول الشخص الكثير من الأحماض الدهنية الأخرى، التي تسمى أوميجا 6، ولم يكن هناك ما يكفي من أوميجا 3، فقد يزيد من خطر الإصابة باضطرابات المزاج، مثل القلق.

توفر الأطعمة الغنية بأوميجا 3 والتي تحتوي على حمض ألفا لينولينيك (ALA) عنصرين أساسيين أحماض دهنية مصدر موثوق: حمض eicosapentaenoic (EPA) ، وحمض docosahexaenoic (DHA)، ويمكن أن تنظم EPA و DHA النواقل العصبية وتقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الدماغ الصحية.

أجريت الدراسة على 24 شخصاً يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات أن مكملات EPA و DHA أدت إلى انخفاض مستويات القلق. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

تقترح التوصيات الحالية تناول وجبتين على الأقل من الأسماك الدهنية في الأسبوع، حيث أجريت الدراسة على رجال وجدوا أن تناول سمك السلمون ثلاث مرات في الأسبوع يقلل من القلق الذاتي.

ويعتبر السلمون والسردين من الأطعمة القليلة التي تحتوي على فيتامين د.

فيتامين د

يربط الباحثون بشكل متزايد بين نقص فيتامين “د” واضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب والقلق، وأشارت بعض التقارير للاضطرابات العاطفية، أن هناك أدلة كافية لإثبات أن فيتامين “د” يساعد بشكل إيجابي في علاج الاكتئاب.

ووجدت دراسات أخرى، أنه يمكن لفيتامين “د” أن يحسن الحالة المزاجية، وقد يحسن فيتامين “د” أيضاً الاضطراب الموسمي الساخط “SAD” خلال فصل الشتاء.

البيض

يعتبر البيض أيضاً مصدراً ممتازاً للبروتين، حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو والتطور.

يحتوي البيض أيضاً على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على تكوين مادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي كيميائي يساعد على تنظيم المزاج والنوم والذاكرة والسلوك، ويُعتقد أيضاً أن السيروتونين يحسن وظائف المخ ويخفف من القلق.

الشوكولاته الداكنة

أكد الخبراء، أن الشوكولاتة الداكنة قد تساعد في تقليل التوتر والقلق، حيث كشفت نتائج دراسة، ووجدت أن 40 جراماً من الشوكولاتة الداكنة ساعدت في تقليل التوتر الملحوظ لدى الطالبات.

ووجدت دراسات أخرى بشكل عام أن الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو قد يحسن الحالة المزاجية، ومع ذلك فإن العديد من هذه الدراسات قائمة على الملاحظة، لذا يجب تفسير النتائج بحذر.

على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف تقلل الشوكولاتة الداكنة من الإجهاد، إلا أنها مصدر غني للبوليفينول، وخاصة مركبات الفلافونويد، بالاضافة الى أنها يمكن أن تقلل من الالتهاب العصبي وموت الخلايا في الدماغ وكذلك يحسن تدفق الدم.

تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من التربتوفان، والذي يستخدمه الجسم لتحويله إلى تحسين المزاج، وهي أيضاً مصدر جيد للمغنيسيوم.

الكركم

يعتبر الكركم هو نوع من التوابل يستخدم عادة في الطبخ الهندي وجنوب شرق آسيا، ويعد العنصر النشط في الكركم يسمى الكركمين، فهو قد يساعد في تقليل القلق عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي غالباً ما يزيد لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج، مثل القلق والاكتئاب.

وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن الكركمين يقلل من القلق لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، كما في دراسة أخرى أن زيادة الكركمين في النظام الغذائي أدت أيضاً إلى زيادة DHA وتقليل القلق.