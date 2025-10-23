أهم 7 فحوصات دم لمتابعة صحتك بعد سن الأربعين

مع بلوغ سن الأربعين، تبدأ أجسامنا بخضوع لتغيرات جسدية تؤثر على الصحة العامة، مما يجعل متابعة المؤشرات الحيوية عبر فحوص الدم أمرًا ضروريًا. وقد سلطت صحيفتا “ديلي ميل” و”ذا تليغراف” الضوء على 7 فحوص أساسية ينصح بإجرائها بانتظام:

فحص الكوليسترول: لمتابعة توازن الكوليسترول الجيد (HDL) والضار (LDL)، والوقاية من تصلب الشرايين والنوبات القلبية.

فحص الغدة الدرقية: لضبط الأيض ومعدل ضربات القلب، والتعرف على قصور الغدة الذي يسبب التعب وزيادة الوزن.

فحص هرمون التستوسترون: مهم للرجال والنساء بعد الأربعين لتحسين الطاقة والمزاج وصحة القلب.

فحص فيتامين D: لمراقبة مستويات الفيتامين الضروري لصحة العظام، خصوصًا مع انخفاض قدرة البشرة على إنتاجه مع التقدم في العمر.

فحص وظائف الكلى: يقيس كفاءة الكلى في التخلص من الفضلات وضبط ضغط الدم، للكشف المبكر عن أمراض الكلى المزمنة.

فحص مستويات السكر في الدم (HbA1c): لمتابعة خطر الإصابة بالسكري وإدارة مستويات السكر للوقاية من المضاعفات.

فحص ضغط الدم: مؤشر رئيسي للصحة العامة والقلب، مع ضرورة المحافظة على معدلات سليمة لتجنب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هذه الفحوص تمثل أدوات أساسية لنظام صحي استباقي بعد سن الأربعين، ويمكن تحسين النتائج عبر ممارسة الرياضة، التغذية المتوازنة، ومتابعة الطبيب بانتظام.