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أورام الرأس والرقبة.. الأسباب والأعراض

15 - مارس - 2021
آلام الرقبة

آلام الرقبة

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قالت الجمعية النمساوية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة إن أورام الرأس والرقبة تشمل كل الأورام.

وتهاجم هذه الأورام الأغشية المخاطية المبطنة لهذه المنطقة من الجسم مثل الشفاه والجيوب الأنفية والفم والحلق والحنجرة والبلعوم والغدد اللعابية.

وأوضحت الجمعية أن الأسباب المؤدية لأورام الرأس والرقبة تتمثل في العوامل الوراثية وشرب الخمر والتدخين، بالإضافة إلى الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والذي من المعروف أنه سبب الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وتتمثل أعراض الإصابة بأورام الرأس والرقبة في ضيق التنفس والشعور بوجود جسم غريب في الحلق والسعال المستمر المصحوب بمخاط دموي ونشوء عقدة بالحلق واستمرار بحة الصوت لمدة تزيد على 3 أسابيع مع الشعور بشرخ وألم في الحلق والشعور بآلام ممتدة إلى الأذن.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ لأنه كلما تم التشخيص مبكرا، كانت فرص العلاج أفضل، وللوقاية من أورام الرأس والرقبة ينبغي الإقلاع عن التدخين وشرب الخمر، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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