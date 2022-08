أول تحليل جزيئي بالعالم لبروتين "سبايك" في أوميكرون

تمكن علماء في كلية الطب بجامعة كولومبيا البريطانية، من إجراء أول تحليل هيكلي على المستوى الجزيئي في العالم لبروتين “سبايك” في متحور “أوميكرون”.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Science، ويكشف التحليل، الذي تم إجراؤه بدقة شبه ذرية باستخدام المجهر الإلكتروني فائق البرودة، كيف يرتبط متحور “أوميكرون” شديد التحور بالخلايا البشرية ويصيبها.

