أول دواء لمنع الوفاة بجرعة مخدرات زائدة في العالم

في الفترة الماضية زادت أعداد الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات إلى حد يقارب مليون قتيل، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمرة الأولى، على بيع دواء نالوكسون (Narcan) دون روشتة لإنقاذ الموقف.

وقال الدكتور روبرت كاليف، مفوض إدارة الغذاء والدواء أنّ الوكالة استخدمت سلطتها التنظيمية لتسهيل وصول الدواء إلى من يحتاجه.

وتابع “الموافقة على بخاخات نالوكسون الأنفي من دون روشتة ستساعد على خفض عدد الوفيات جراء الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية في أنحاء البلاد”، وفقا لما نقلته شبكة سي إن إن.

كما أضاف الدكتور راهول جوبتا، مدير مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، أنّ الأعمال التجارية، مثل المطاعم، والبنوك، والمدارس، سيتم تشجيعها على شراء عقار النالوكسون من دون وصفة طبية.

ويأتي بخاخ الأنف في عبوة من جرعتين تحتوي كل منها 4 مليغرامات، في حال عدم استجابة الشخص الذي يعاني جرعة مخدرات زائدة من الجرعة الأولى.

غير أنّ شركة “Emergent BioSolutions” المصنعة للدواء، تؤكد أنّ غالبية الجرعات الزائدة يمكن عكس مفعولها بجرعة واحدة. ويمكن إعطاء المنتج لأي شخص، حتى الأطفال والرضع ، ويتوقع أن يصبح الدواء متاحًا للشراء في المتاجر وعبر الإنترنت بحلول أواخر الصيف.

وتوفي أكثر من مليون شخص بجرعات زائدة من المخدرات في أمريكا خلال العقدين الماضيين، ويعمل نالوكسون عن طريق منع تأثيرات المواد الأفيونية على الدماغ واستعادة التنفس، لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، ويجب إعطاؤه فور ظهور علامات الجرعة الزائدة.