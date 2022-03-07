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أيهما أفضل.. الزنجبيل الطازج أم الباودر؟

منذ 12 ساعة
الزنجبيل

الزنجبيل

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يفضل البعض استخدام الزنجبيل الطازج في الطعام والمشروبات بينما يفضل البعض الآخر الزنجبيل الجاف “الباودر”، سواء كنت تستخدم الزنجبيل الطازج أم الباودر يجب أن تعرف أن كل منها لها استخدامات محددة يجب وضعها في الاعتبار لجني أقصى الفوائد الصحية، وفقًا لما نشره موقع “indianexpress”.

والزنجبيل له فوائد لا حصر لها، فهو غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى التي تساعد على الهضم وتدعم وظائف المخ وتخفف الالتهاب وتحمى من العدوى، وقد استخدم الزنجبيل منذ آلاف السنين في الطب، والزنجبيل الطازج هو الأفضل لأنه يحتوي على مستوى أعلى من مادة جينجيرول، ويحتوي الزنجبيل أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات، يساعد الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب على تقوية جهاز المناعة وتهدئة اضطراب المعدة.

متى يجب استخدام الزنجبيل الطازج؟

-لتحسين الدورة الدموية فى الأطراف والحث على التعرق.

-لعلاج تقلصات الدورة الشهرية.

-علاج للإمساك.

متى يجب استخدام الزنجبيل الجاف؟

-علاج بطء الهضم (دلالة على وجود سموم في الجسم).

-تطهير الغشاء المخاطي الزائد بالأنف

-علاج احتباس الماء في الجسم.

-لحالات الالتهابات الشديدة مثل التهاب المفاصل.

كيف يمكن أن يكون الزنجبيل الجاف أكثر فائدة؟

سهل الهضم مقارنة بالزنجبيل الطازج.

يحسن حركة الأمعاء طبيعياً على عكس الزنجبيل الطازج.

إنه منشط أفضل ويساعد فى تقليل المخاط الزائد.

يمكن استخدام الزنجبيل الجاف في جميع المواسم كتوابل أو دواء.

خذ لترًا من الماء ، وأضف نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الجاف واغليها حتى تنخفض إلى 750 مل ويمكن ارتشافه طوال اليوم أثناء البرد.

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