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أي التفاح أفضل لصحة الجسم ... الاخضر أو الأحمر؟

29 - مارس - 2021
آخر تحديث: 29 - مارس - 2021 9:11 مساءً
فوائد مذهلة للتفاح

تفاح

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أعلنت اختصاصية التغذية وطبيبة أمراض الجهاز الهضمية، نوريا ديانوفا، أن لون التفاح لا يؤثر على فائدة الفاكهة أو تأثيرها على الجسم.

وكما أوضحت الطبيبة، ومن وجهة النظر هذه، فإن اختيار مجموعة متنوعة من التفاح يعتمد فقط على الخصائص الفردية، على وجه الخصوص، وجود الحساسية، والتفضيلات الشخصية.

وقالت لقناة “زفيزدا” الروسية: “تفاحة حمراء أم خضراء؟ في الواقع، إذا لم تكن هناك قيود على الحساسية، فعندئذٍ أي تفاحة أو فاكهة “تبتسم لك”، خذها، وهذا يعني خذ ما تفضله”.

وأشارت إلى أن كلا من التفاح الأحمر والأخضر متماثلان تقريبًا من حيث قيمة الطاقة ومحتوى السكر.

وأضافت الخبيرة أنه وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب أن يكون الحد الأدنى للاستهلاك 300-400 غرام من الفاكهة يوميًا للحفاظ على الأداء الطبيعي للجسم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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