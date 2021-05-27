أي موز أكثر فائدة… الناضج أم غير الناضج؟

شرحت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أولغا كورابليوفا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أي موز أكثر فائدة للجسم: الموز الأصفر الناضج أم الأخضر غير الناضج.

تقول كورابليوفا “يحتوي الموز غير الناضج على سعرات حرارية قليلة، حيث تحتوي 100 غرام منه على 56 كيلوسعرة، أي يمكن لمن يريد تخفيض وزنه تناول هذا الموز، وكذلك مرضى السكري، لأن نسبة السكر في الموز الأخضر منخفضة مقابل الكثير من النشاء (12.5 غرام في 100 غرام من الموز) لذلك يخفض الشهية ويتطلب فترة أطول لهضمه”.

تضيف، أما الموز الأصفر الناضج، فإن 100 غرام منه تحتوي على 90-100 كيلوسعرة. كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف.

وتقول، “هذا الموز غني بالسكر، لذلك في حالة الوزن الزائد يفضل الامتناع عن تناوله. وهو بخلاف الموز الأخضر سهل الهضم، لذلك يفيد خلال النشاط البدني والتدريبات الطويلة لكونه مصدرا سريعا للحصول على الطاقة”.

تضيف، تناول موزة واحدة أو اثنتين في اليوم مفيد للصحة. لأن الموزة الواحدة تحتوي على 10% من حاجة الجسم اليومية إلى البوتاسيوم، وحوالي 30% من حاجة الجسم اليومية إلى حمض الفوليك، الضروري لعمل القلب والجهاز العصبي بصورة طبيعية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.