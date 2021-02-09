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إتلاف جدار المعدة … إليكم الوجه الآخر لـ “الشطة الحارة”

9 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2021 8:16 مساءً
فلفل حار

فلفل حار

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أضف لي “الشطة الحارة” من فضلك… كلمة نسمعها من الكثيرين عندما يقفون أمام أماكن الطعام السريع بغرض الاستمتاع بالطعمة التي يضفيها الفلفل الحار على النكهة العامة… ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناول الأطعمة الحارة؟

لا يدرك هؤلاء الأشخاص الأضرار الصحية التي تسببها تلك العادة الغذائية الخاطئة لصحة أجسامهم، التي نعرضها نقلا عن موقعي “Food.ndtv”و “هيلثي إيتينغ” الطبيين.

أضررار تناول الأطعمة الحارة:

1- إتلاف جدار المعدة

2- قرحة المعدة

3- التهاب المعدة الحاد

وقد يكون لالتهاب المعدة الحاد أعراضًا مصاحبة تشمل القيء والغثيان والإسهال والحمى والصداع، إلى جانب البراز المدمم والقيء.
4- فقدان الشهية

5- الإضرار بصحة الجلد

لذا، ينصح بارتداء قفازات عند تقطيع الفلفل الحار، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون الدافئ بعد تناوله، بجانب استخدام سائل غسيل الأطباق الذي يحتوي على قواطع الشحوم لغسل زيت الفلفل عن اليدين بدلًا من الماء، لتجنب الأضرار السابقة.

6- تأثيرات العين

وينصح باستخدام منشفة مبللة على العينين للمساعدة في غسل الزيت، واستشارة الطبيب المختص حال المعاناة من عدم وضوح الرؤية، وتهيج العين.

7- الإسهال

8- اضطرابات التذوق

9- رائحة الفم الكريهة

10- الأرق

    المصدر :
  • سبوتنيك

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