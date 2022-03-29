إجهاد العين.. إليكم أهم الأسباب وطرق العلاج

تختلف الأمراض التي تصيب العين، وأبرزها الإجهاد الناتج عن الاستخدام المكثّف للعينين، من خلال القراءة اواستخدام الأجهزة الذكية أو القيادة لمسافات طويلة.

ولعلّ مازاد “اجهاد العين” انتشارا وشيوعا في الآونة الأخيرة، هو الاستخدام المتواصل لأجهزة الكومبيوتر والهواتف .ويمكن أن يتسبب إجهاد العين في الشعور بعدم الراحة، ولكنه عادة لا يكون حالة خطيرة. في السطور التالية، نستعرض معاً أسباب وأعراض إجهاد العين وطرق علاجه:

أسباب عديدة تقف خلف إجهاد العين وهي كالآتي:

1- قيادة السيارة لفترات طويلة.

2- استخدام الكمبيوتر والهاتف الخلوي فترات طويلة.

3-العمل الذي يحتاج إلى تركيز شديد مثل خياطة أو كتابة.

ويمكن أن يؤدي القيام بهذه الأعمال أو المهام في الضوء الخافت إلى زيادة إجهاد العين؛ والأشخاص المصابون بأمراض في العين، مثل الرؤية غير المصححة أو اختلال التوازن العضلي، يكونون أكثر عرضة للإصابة بإجهاد العين، كما يمكن أن يساهم الإجهاد البدني والتعب أيضاً في إجهاد العين. وجد الباحثون أنه عندما يستخدم الأشخاص أجهزة الكمبيوتر أو الشاشات الرقمية الأخرى، فإنهم يرمشون بشكل أقل، وهذا يؤدي إلى جفاف العين، والذي يمكن أن يساهم في إجهاد العين. يمكن أن تتسبب الأجهزة الرقمية أيضاً في إجهاد العين بسبب وهجها، أو عندما يكون هناك تباين ضعيف بين النوع والخلفية. كما قد تؤدي المسافة غير المناسبة من الشاشة، والإضاءة السيئة إلى إجهاد العين.

أهمّ أعراض إجهاد العين

تشمل الأعراض الشائعة لإجهاد العين ما يلي: عيون دامعة، عيون جافة، رؤية مشوشة، الحساسية للضوء، صداع الرأس، آلام الرقبة والكتف، صعوبة في التركيز، حرقة في العيون، حكة في العيون، وصعوبة إبقاء عينيك مفتوحتين.

علاج إجهاد العين

عادة ما يتم علاج إجهاد العين بتغيير نمط الحياة، وقد يشمل ذلك ما يلي:

– ارتداء نظارات لأنشطة معينة، مثل القراءة، وأخذ فترات راحة من القراءة واستخدام الكمبيوتر والكتابة والقيادة يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل إجهاد العين.

– استخدام قطرات مرطبة للعين.

-الإقلاع عن التدخين.

– أخذ استراحة مدتها 20 ثانية لمشاهدة شيء ما على بعد 20 قدماً منك كل 20 دقيقة.

-اختيار شاشات قابلة للإمالة والدوران، وتنظيف الشاشة بانتظام حيث يمكن أن تقلل اللطخات من التباين وإجهاد العين.

-تقليل الوهج الصادر على شاشتك من خلال الإضاءة المناسبة.

– استخدام كرسي قابل للتعديل، ووضع منشفة مبللة دافئة على العيون المتعبة، عند الشعور بجفاف العينين.