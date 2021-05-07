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إحذر برودة اليدين... تشير إلى حالة مرضية!

7 - مايو - 2021
برودة اليدين

برودة اليدين

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برودة اليدين المتواصلة يجب ان تدفعك إلى زيارة الطبيب، فبحسب ما أكده دكتور الأعصاب الروسي بافيل خوروشيف، في حديث تلفزيوني، فإن اليدين الباردتين إشارة دائما إلى تشنج الأوعية الدموية في الجسم.

وأضاف الخبير: “وليس هناك من سبب آخر. لكن سبب هذا التشنج قد يكون متنوعا للغاية. فقد يكون رد فعل الجسم على برودة الوسط المحيط، كواحد من الأسباب وهو مرض رينود”.

ووفقا له، يمكن أن تعني هذه الظاهرة أيضا رد فعل الجسم على انخفاض ضغط الدم، أو على الأدوية.

وتابع الطبيب: “إذا انخفض ضغط الدم لسبب ما، يعتقد جسم المريض أنه يفقد الدم في مكان ما بشكل جدي. وبعد ذلك يظهر تشنج في أوعية الأطراف للحد من تدفق الدم إليها، أي تجري التضحية بها مؤقتا. ويظهر التشنج قويا بشكل كاف لتصبح اليدين باردة”، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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