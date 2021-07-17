السبت 7 ذو الحجة 1442 ﻫ - 17 يوليو 2021 |
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إحذر تناول البطيخ إذا كنت من هؤلاء الأشخاص

منذ 7 ساعات
يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء الذي يحافظ على رطوبة الجسم

البطيخ

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البطيخ من الأطعمة المحببة للكثيرين، فبخلاف طعمه اللذيذ، للبطيخ العديد من الفوائد على صحة الإنسان..

أعلنت الدكتورة أولغا شارابوفا، كبيرة أطباء مستشفى فينوغرادوف بموسكو، أن هناك أشخاص لا ينبغي عليهم تناول البطيخ، لأنهم يعانون من أمراض ومشكلات صحية معينة.

وتشير الطبيبة في حديث لموقع “Doctor Peter”، إلى أن البطيخ الأحمر يحتوي على العديد من المواد المفيدة: فيتاميات A و C و B6 ومغذيات نباتية ومعادن المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور. تساعد هذه المغذيات الكبيرة على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارته.

وتضيف، البطيخ الأحمر لا يروي العطش فقط، بل والجوع أيضا. كما أنه يؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية وضغط الدم ويساعد على إخراج السموم من الجسم.

ولكن بغض النظر عن جميع هذه الخصائص المفيدة، هناك أمراض تمنع تناول البطيخ الأحمر أو تسمح بتناول كمية محدودة منه.

وتقول، “ننصح كأطباء، كل من يعاني من الإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد بتناول كمية محدودة من البطيخ الأحمر. ولا ننصح من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بتناوله”.

وتؤكد الطبيبة، أن أفضل وقت لتناول 200-300 غرام من البطيخ الأحمر هو قبل وجبة الغداء. ولا ينصح بتناوله مع مواد أخرى.

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