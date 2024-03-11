إحرصوا على تناول هذه المكملات الغذائية في رمضان!

تلعب المكملات الغذائية دوراً مهماً في تعزيز صحة الصائمين، خاصة خلال شهر رمضان حيث يختلف نمط الأكل والشرب عن باقي أيام السنة. يُمكن أن تساعد المكملات الغذائية في توفير العناصر الغذائية التي قد لا تتوفر بكميات كافية في النظام الغذائي المعتاد للصائم، وتعزز من قدرته على الصيام بصحة جيدة.

الفيتامينات والمعادن: يمكن أن يكون الصيام سبباً في نقص بعض الفيتامينات والمعادن المهمة. والمكملات الغذائية مثل فيتامين D, B12, الحديد، والزنك، يمكن أن تكون مفيدة، خاصة للأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من هذه العناصر في وجباتهم.

البروتين: البروتين مهم للحفاظ على كتلة العضلات، وقد يكون من الصعب الحصول على كميات كافية منه في فترة الصيام. والمكملات الغذائية مثل مكملات البروتين مثل بروتين مصل اللبن (واي) أو البروتين النباتي يمكن أن تساعد في تلبية هذه الحاجة.

الألياف: الألياف مهمة للهضم ويمكن أن تساعد في الشعور بالشبع. مكملات الألياف مثل السيلليوم (Psyllium Husk) يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتجنب مشاكل مثل الإمساك.