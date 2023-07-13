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إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تقر أول عقار لمنع الحمل "دون وصفة طبية"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2023 7:26 مساءً
إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية

إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية

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سمحت الولايات المتحدة، الخميس (13-7-2023)، ببيع حبوب لمنع الحمل بدون وصفة طبية للمرة الأولى في البلاد على أمل تسهيل الحصول عليها بشكل واسع النطاق.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن حبوب منع الحمل Opill ستكون متوافرة في الصيدليات ومتاجر الأحياء والسوبرماركت وكذلك عبر المبيعات الإلكترونية.

تجيز عدة دول أساسا بيع حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية لكن في الولايات المتحدة فإن هذا الإجراء يأتي فيما يتعرض الحق بالإجهاض لحملات جديدة من المحافظين وبات محظورا الآن في عدة ولايات.

وكتبت وكالة الأدوية في بيان أن هذا القرار يفترض أن “يحد من العوائق التي تحول دون الوصول” إلى وسيلة منع الحمل هذه عبر السماح بالحصول عليها “بدون الاضطرار لعيادة طبيب”.


وقالت باتريسيا كافازوني المسؤولة في إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنه “إذا تم استخدامها وفقا للإرشادات فإن وسائل منع الحمل اليومية عن طريق الفم آمنة وأكثر فاعلية في منع الحمل غير المرغوب فيه من وسائل منع الحمل المتاحة حاليا التي لا تستلزم وصفة طبية”.

هذه الحبوب التي تصنعها شركة الأدوية HRA Pharma التي استحوذت عليها Perrigo في الآونة الأخيرة، سبق أن نالت ترخيصا في الولايات المتحدة مع وصفة طبية قبل عدة سنوات.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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