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إذا ظهرت عليك ‫هذه الأعراض فإنها تنذر بالساركويد العصبي‬!

منذ 10 دقائق
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قالت مؤسسة الدماغ الألمانية إن مرض ‫الساركويد العصبي عبارة عن أورام حبيبية تنشأ في الجهاز العصبي، مشيرة ‫إلى أنه يمكن أن يتأثر كل من الجهاز العصبي المركزي (أي الدماغ والحبل ‫الشوكي) والجهاز العصبي المحيطي (جميع الأعصاب خارج الدماغ والحبل ‫الشوكي).

‫وأوضحت المؤسسة أن الساركويد العصبي يمكن أن يؤدي إلى التهاب السحايا ‫وشلل الوجه وحالات العجز العصبي المختلفة ونوبات الصرع، مشيرة إلى أن ‫الأعراض الدالة على الإصابة بالساركويد العصبي تتمثل في تدلي زاوية الفم ‫إلى أسفل، بالإضافة إلى الحمى والصداع وتيبس الرقبة.

‫وإذا تأثر العصب البصري، فيمكن أن تحدث مشاكل في الرؤية. ومن الممكن ‫أيضا حدوث مشاكل في السمع في حالة تلف العصب المعني.

‫كما أن الأورام الحبيبية في منطقة الغدة النخامية ومنطقة ما تحت المهاد يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات هرمونية كانقطاع ‫الحيض لدى النساء.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، ويتم علاج الحالات البسيطة بواسطة الأدوية المحتوية على ‫الكورتيزون، في حين يتم علاج الحالات الشديدة بواسطة مثبطات المناعة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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