إذا كنت تعاني من متلازمة جفاف العين.. هذه الأطعمة تساعدك في العلاج

جفاف العين حالة مزمنة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من الدموع لترطيب العينين، ويعاني كثيرون من هذه المتلازمة خاصة من يعرضون نظرهم لوقت طويل بالنظر إلى الضو وشاشات الهاتف والكمبيوتر.

فإذا كنت تعاني من متلازمة جفاف العين، فقد تعاني من تهيج وحكة واحمرار وألم، هذه الحالة غير مريحة ويمكن أن تتعارض مع نوعية حياتك، هناك خيارات علاجية متاحة، مثل قطرات العين، لكن الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق إضافية للمساعدة في الحفاظ على رطوبة أعينهم، وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول بعض العناصر الغذائية يمكن أن يقلل الالتهاب ويحفز إنتاج الدموع، مما قد يساعد في تقليل أعراض جفاف العين، وفقا لما نشره موقع “verywellhealth”.

أغذية لدعم صحة العين:

الاحماض الدهنية أوميجا3:

هناك بعض الأدلة المحدودة على أن زيادة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساعد في تخفيف أعراض جفاف العين، من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن أوميجا 3 يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الدموع وتحسين جودة الدموع.

وجدت دراسة أخرى أن مرضى جفاف العين الذين تناولوا مكمل أوميجا 3 مرتين يوميًا لمدة 30 يومًا أظهروا انخفاضًا كبيرًا في تبخر الدموع وزيادة إنتاج الدموع.

تتوفر أوميجا 3 كمكملات أو توجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل:

الأسماك الدهنية مثل التراوت والسلمون والسردين والماكريل

عين الجمل

بذور الكتان

بذور الشيا

الأعشاب البحرية والطحالب

مادة الكافيين:

الكافيين منبه يرتبط عادة بالشعور بمزيد من اليقظة، يوجد بشكل طبيعي في القهوة والشاي الأسود والشاي الأخضر.

من المعروف أن الكافيين له تأثير مدر للبول خفيف في حين أن هذا قد يبدو أنه يسبب الجفاف، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الكافيين قد يساعد أيضًا في تحفيز إنتاج الدموع، مما قد يساعد في تقليل أعراض جفاف العين.

مضادات الأكسدة:

تساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الأكسدة والجذور الحرة، بالإضافة إلى حماية عينيك من التلف، تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة تساعد على تحسين إفراز الدموع وتقليل أعراض جفاف العين.

فيتامين سي:

فيتامين سي، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يساعد على حماية الخلايا والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ما يلي:

بروكلي

الفلفل

الخضار الورقية الخضراء

طماطم

الحمضيات

يساعد فيتامين سي على حماية العينين من التلوث والمركبات الأخرى. تظهر الأبحاث أن إنتاج فيتامين سي يساعد على تحسين إنتاج الدموع.

فيتامين هـ:

فيتامين (هـ) هو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون ويدعم العديد من الوظائف في الجسم، يوجد في زيوت مثل زيت عباد الشمس وزيت القرطم وزيت فول الصويا وكذلك في اللوز والفول السوداني واليقطين والسبانخ.

فيتامين أ:

فيتامين أ ضروري لصحة العين، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى العمى الليلي ومتلازمة جفاف العين ،لأنها متوفرة في العديد من الأطعمة مثل: بيض، القرع، جزر،تونة، سمك السالمون، منتجات الألبان والجبن.

فيتامين د:

لقد وجدت الدراسات أن المستويات المنخفضة من فيتامين د ترتبط بزيادة خطر الإصابة بجفاف العين، يرتبط نقص فيتامين د بأعراض جفاف وتقليل إفراز الدموع، قد تساعد زيادة تناول فيتامين د في تحسين أعراض جفاف العين.

أفضل طريقة للحصول على فيتامين د هي قضاء 10 إلى 15 دقيقة في الشمس كل يوم، إذا كنت في منطقة بها القليل من ضوء الشمس ، فقد يكون من المفيد تناول مكمل فيتامين د.