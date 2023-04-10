إذا كنت غير سعيد في عملك.. اليك هذه الخطوات للمواجهة

قد يشعر البعض بفقدان الشغف خلال ممارسة وظائفهم، وقد يتمادى ذلك إلى الشعور بعدم السعادة في العمل، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة ذلك الشعور.

ونصح موقع “بزفيد” الموظفين الذين لا يشعرون بالرضا في وظيفتهم باتباع النصائح التالية:

1. قم بإجراء محادثة مع مديرك

النصيحة الأولى التي يجب عليك اتباعها قبل أن تفكر في أي إجراء، هو التحدث مع مديرك، ثم اكتب الأشياء التي تزعجك على وجه التحديد، ومن ثم مناقشتها ومحاولة إيجاد حل لها.

2- تحدث إلى زملائك

تبادل الأفكار مع زملائك وتحدث عن فرص تحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى محاولاتك الدائمة إلى تكوين صداقات جديدة.

3- راجع حساباتك

قبل أن تترك وظيفتك، في سبب عدم رضاك عن العمل، ربما تكون المشكلة تتعلق بأشياء أخرى غير عملك، وهي ما تؤثر على سعادتك.

4- أخلق وقت فراغ

التوازن بين العمل والحياة مهم جدًا، وإيجاد مساحة كافية بين العمل والحياة الخاصة، يجعلك تشعر بالرضا، وإذا لم يكن لديك وقت فراغ كافٍ، فقم بتقسيم وقتك جيدًا.

5- ابحث عن هواية جديدة غير معتادة

اجعل وقت فراغك متنوعًا قدر الإمكان، إذا لم تكن لديك هوايات، فحاول اكتشاف نفسك وقدراتك من جديد، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة التي تتيح لك التواصل مع أشخاص جدد.