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إذا واجهت هذه الأعراض في الرأس.. لا تترد في زيارة الطبيب

منذ 11 ساعة
ألم الرأس

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من الضروري في حالة التعرض لحادث أو لإصابة شديدة في الرأس التوجه بشكل سريع إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان علي حالتك، وفقا للتقرير المنشور عبر جريدة “medicalxpress”.

أوصت الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ بطلب الرعاية في حال التعرض لإصابة شديدة في الرأس، وأكدت على هذا الأمر رئيسة الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ الدكتورة جيليان شميتز.

وأوضحت أن المخ هو العضو الرئيسي للجسم، وعند التعرض لأي مشكلة به كحادث أو إصابة شديدة عليك الذهاب مباشرة إلى أقرب طوارئ لمعرفة إذا كان المخ تأثر من هذه الإصابة أم لا.

فإذا تعرضت لإصابة في المخ وأصبت بالفعل بارتجاج المخ، فإن بعض الحالات لا تظهر عليها أي أعراض إلا بعد ساعات أو أيام، وهذا الشخص بسبب إهماله للإصابة قد يعرض حياته للخطر، ويحتاج في بعض الأحيان إلي عناية مركزة.

وقدمت الطبيبة العديد من الأعراض التي توضح أنك تعاني من مشكلة في المخ بسبب التعرض لإصابة ما، ومنها:

-الصداع الذي يزداد يوميا.

-ضعف أو تنميل.

-تداخل في الكلام أو صعوبة في المشي.

-زيادة الارتباك أو الانفعالات.

-التقيء المتكرر.

-فقدان الوعي.

-التشنجات.

-تغييرات في أنماط النوم.

ففي حالة ظهور أي عرض من هذه الأعراض التوجه فورا للمستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة.

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