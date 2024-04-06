إرشادات توعوية حول التهاب المفاصل من مستشفى أوتيل ديو الجامعي

تواصل إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي عبر مواقعها للتواصل الإجتماعي من أجل مجتمع صحي أفضل، إرشاداتها الطبيّة والصحيّة لتوعية المجتمع على مخاطر الأمراض التي قد يتعرض لها الإنسان وطرق الوقاية منها وطرق معالجتها عبر مكتب التواصل والإعلام فيها:

وفي نشرتها الإعلامية ،اليوم، ونقلًا عن أصحاب الإختصاص في التهاب المفاصل الروماتويدي فأن هذا المرض هو مرض مناعي ذاتي يصيب بشكل رئيسي النساء بنسبة 70٪، بينهن%55 تتجاوز أعمارهن 55 عامًا.

وتشمل العلامات المبكرة الألم والتصلب وتورم المفاصل عادة بشكل متماثل (على سبيل المثال، كلتا اليدين أو القدمين).

على الرغم من أن الأسباب المباشرة لا تزال غير معروفة، إلا أنّ ثمة عوامل مرتبطة بأسلوب الحياة يمكن تفاديها مثل التدخين والسمنة وتبقى عوامل أخرى لا يمكن تغييرها مثل العامل الجيني، الجنس، والعمر.

لا يزال علاج التهاب المفاصل الروماتويدي غير متوفر ولكن مع التشخيص المبكر والرعاية المناسبة يمكن الحدّ من الأعراض وإبطاء تقدّم المرض والوقاية من الإعاقة. في الحالات الأصعب، يمكن أن تقلّل جراحة العظام من الألم وتستعيد الحركة.

كما إن إعادة التأهيل ضرورية لتحقيق أفضل النتائج بعد الجراحة.