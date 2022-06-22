إسبانيا تسجل أول إصابة بالكوليرا منذ العام 1979

أفادت وسائل إعلام إسيانية، بأن السلطات المحلية في العاصمة مدريد سجلت إصابة بالكوليرا، الناجة عن شرب مياه الصنبور.

ونقلت صحيفة Pais الإسبانية عن مصادر أن سلطات منطقة قشتالة لا مانشا المتمتعة بالحكم الذاتي، أغلقت مزرعة في مقاطعة توليدو، بعد تسجيل حالة إصابة بالكوليرا نتيجة شرب مياه الصنبور.

ووفقا للمصادر، أصيبت قاصرة من سكان منطقة الحكم الذاتي في مدريد بالكوليرا، بعد شربها مياها غير معالجة في مزرعة. وفي وقت لاحق، تم إدخال الفتاة إلى المستشفى، وقد خرجت بالفعل من المستشفى.

وتحاول السلطات معرفة مصدر المياه ومصدر الإصابة وما إذا كان هناك آخرون مصابين. ويفترض أن الماء مأخوذ من بئر.

ووفقا للصحيفة، تفيد تقارير وزارة الصحة في البلاد والبيانات الواردة في الأدبيات العلمية، بأن هذه قد تكون أول حالة إصابة بالكوليرا (مستقلة عن العوامل الخارجية) في إسبانيا منذ عام 1979.

ونقلت الصحيفة عن السلطة المحلية قولها: “نحن لا نتحدث عن حالة خطيرة رغم إغلاق المزرعة حتى يتم التأكد من عدم وجود مخاطر على السكان”.