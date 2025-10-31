الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
إصابات جديدة بجدري القردة بمزيد من الدول ووفيات في أفريقيا

منذ ساعة واحدة
تفشي جدري القردة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة “إن 17 دولة أفريقية شهدت انتقالا نشطا لمرض جدري القردة خلال الأسابيع الستة الماضية”، حيث تم تسجيل 2862 إصابة مؤكدة بينها 17 حالة وفاة، وذلك في الفترة من 14 سبتمبر أيلول حتى 19 أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت المنظمة أن ماليزيا وناميبيا وهولندا والبرتغال وإسبانيا سجلت لأول مرة حالات إصابة بالسلالة الفرعية (آي.بي) من جدري القردة وذلك منذ صدور تقريرها الأخير.

وينتشر جدري القردة عن طريق الاتصال الوثيق ويسبب أعراضا تشبه تلك الناجمة عن الإنفلونزا وتقرحات مليئة بالقيح. ورغم أن المرض عادة ما يكون خفيفا، قد يسبب الوفاة في بعض الحالات.

    المصدر :
  • رويترز

