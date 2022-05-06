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إصابة النساء بالنوبة القلبية أكثر من الرجال.. دراسة تكشف الفرق

منذ 39 دقيقة
النوبة القبية

النوبة القبية

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كشفت دراسة جديدة لجامعة “ييل” لأول مرة عوامل الخطر التي يرجح أن تؤدي إلى إصابة النساء الأقل من 55 عاماً بنوبة قلبية، حيث تبين أن السكري، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب لها دور في النوبة القلبية لدى المرأة مقارنة مع الرجل.

وبينما ترتبط النوبات القلبية بكبار السن، رصدت الدراسة ارتفاع معدل إصابة النساء بها قبل الـ 55، في السنوات الأخيرة.

وقارن البحث الذي نشرته شبكة “غاما” الطبية، بين عوامل الخطر لدى النساء والرجال، وتبين وجود اختلافات كبيرة بينهما، ما يتطلّب استراتيجية وقائية خاصة بكل جنس.

وبالنسبة للنساء كان ترتيب عوامل الخطر المسببة للنوبة القلبية في سن الشباب، مرض السكري، يليه التدخين، والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض دخل الأسرة، والتاريخ العائلي.

أما عند الرجال فهي التدخين، والتاريخ العائلي، ثم ارتفاع ضغط الدم، والسكري. والنوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب الحاد، هو نخر في عضلة القلب بسبب انسداد حاد في الشريان التاجي.

وتتضمن الأعراض عدم الراحة في الصدر مع أو بدون ضيق التنفس، والغثيان والتعرق.

وأوصت الدراسة بزيادة الوعي بين الأطباء والشابات بالعوامل المسببة للنوبات القلبية، وتطوير استراتيجيات وقائية جديدة حسب الجنس.

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