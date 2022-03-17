إضافة الى مذاقها الحلو.. ما هي أبرز منافع الفراولة الصحيّة؟

تعد الفراولة واحدة من الفواكه المفضلة للناس حول العالم، فهي تدخل في صناعة مأكولات لذيذة كالعصائر، والكوكتيل، والحلويات وغيرها.

بالاضافة، الى طعمها اللذيذ، تتمتع الفاكهة الحمراء بالعديد من الفوائد الصحية، هذه أبرزها:

المساهمة في خسارة الوزن

ينصح اختصاصيو التغذية بالفراولة في حالة اتباع نظام غذائي لانقاص الوزن، لانها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر ونسبة عالية من الماء (90%)، وتحتوي على 35 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام؛ لذلك لا تترددي في شرائها من السوق؛ شريطة عدم تناولها مع الكثير من الآيس كريم الفانيليا أو الكريمة المخفوقة أو الحلويات الأخرى.

تسهيل عملية الهضم

تسهّل الفراولة عملية الهضم أيضاً بفضل وجود الألياف فيها، إذا كنت تعاني من الإمساك أو مشاكل معوية، أضف هذه الفاكهة التي تحتوي على قوة ملينة ومدرة للبول إلى قائمة التسوّق الخاصة بك.

المساعدة على نمو الجنين

كثيراً ما يقال إن النساء الحوامل يرغبن بتناول الفراولة، إذا لم يكن هذا صحيحاً دائماً؛ فهذه الفاكهة الحمراء مفيدة أثناء الحمل لأنها تحتوي على جرعة كبيرة من فيتامين بي9 (B9)، والذي يسمى أيضاً حمض الفوليك، والذي يضمن نمواً جيداً للجنين.

تعزيز صحة القلب

الفراولة غنية بالبوتاسيوم الذي يساهم في صحة القلب.. يساعد استهلاكها كل أسبوع على تنظيم ضغط الدم، وإذا كان مستوى البوتاسيوم مرتفعاً في الجسم بدرجة كافية؛ فقد ينخفض ارتفاع ضغط الدم.

تحسين صحة العيون

بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في أطعمة اخرى مثل بعض الأسماك الدهنية أو الملفوف أو البروكلي أو الجوافة، تحمي الفراولة العينين، بفضل هذه المواد ووجود فيتامين سي C في تركيبتها؛ فهي تساعد في محاربة إعتام عدسة العين وتقوية شبكية العين ومحاربة آثار الأشعة فوق البنفسجية الشديدة على العين.



فوائد الفراولة للصحة الجلدية

هذا الفيتامين سي C نفسه هو أيضاً حليف لمحاربة شيخوخة الجلد ويضمن لك بشرة ناعمة ومشرقة. في المنزل، يمكن استخدام الفراولة كعناية طبيعية، ما عليك سوى طحن القليل منها وإضافة القليل من زيت الزيتون والسكر قبل وضع هذا المقشر على وجهك، من الممكن أيضاً صنع قناع من الفراولة والعسل لإضفاء القليل من الإشراق على بشرتك.