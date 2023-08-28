إضافة لطعمها الفريد.. 3 فوائد صحية مذهلة لـ "القرفة"

القرفة هي نوع من التوابل المشهورة المشتقة من لحاء عدة أنواع من أشجار القرفة، تتمتع بنكهة دافئة وحارة ويتم إضافتها عادة إلى المخبوزات، مثل الفطائر والكعك، بالإضافة إلى الأطباق والمشروبات اللذيذة مثل عصير التفاح.

بالإضافة إلى استخداماتها في الطهي، يمكن تناول القرفة كمكمل غذائي، حيث تحتوي القرفة على مركبات طبية مختلفة قد تفيد المصابين بحالات صحية مثل مرض السكري وأمراض القلب.

ووفقاً لموقع “health” إليكم الفوائد الصحية الرائعة للقرفة:

1 تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات

ترتبط الفوائد الصحية للقرفة إلى حد كبير بتركيزها العالي من المركبات النباتية الوقائية، مثل الكومارين، وحمض السيناميك، والأوجينول، والسينمالدهيد. ومن المعروف أن هذه المواد لها خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة لمرض السكري.

قد تساعد مركبات البوليفينول الموجودة في القرفة، مثل السينامالدهيد، في تقليل الالتهاب في الجسم من خلال تنظيم البروتينات المسببة للالتهابات.

كما تشير بعض الأبحاث إلى أن هذه المركبات قد تساعد أيضًا في تعزيز نشاط مضادات الأكسدة، مما يساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي. إن الجذور الحرة هي نتيجة طبيعية لعمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يسبب تلف الخلايا والمساهمة في الإصابة

بالأمراض. حيث تساعد مضادات الأكسدة على مواجهة هذه التأثيرات.

بسبب تركيزها العالي من المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، قد تفيد القرفة أولئك الذين يعانون من أمراض التهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA).

حيث وجدت دراسة صغيرة شملت 36 امرأة مصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن المشاركين الذين تناولوا 2 جرام من القرفة يوميًا لمدة ثمانية أسابيع شهدوا انخفاضًا كبيرًا في مستويات علامات الالتهاب مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي. كما شهدت مجموعة القرفة أيضًا انخفاضًا كبيرًا في نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي وعدد المفاصل المنتفخة.

2 قد يقلل من ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم

قد تفيد مكملات القرفة صحة القلب بشكل عام عن طريق تحسين ضغط الدم والدورة الدموية، وتقليل مستويات الدهون في الدم، مثل الكوليسترول الضار. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا فإن تناول مكملات القرفة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تشير الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في القرفة، مثل السينامالدهيد، لها خصائص تمدد الأوعية الدموية، مما يعني أنها تساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء. وهذا يمكن أن يساعد في تحسين ضغط الدم والدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، كما قد يمنع السينامالدهيد أيضًا إطلاق الكالسيوم، وهو معدن ضروري لتضيق الأوعية الدموية.

وجدت دراسة أجريت على 40 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن العلاج بـ 1500 ملليجرام من القرفة يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أدى إلى انخفاض كبير في متوسط ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالمجموعة الثانية.

في نفس الدراسة، شهدت مجموعة القرفة أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة كبيرة في مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) الواقي للقلب.

إضافة إلى ذلك، فقد وجدت الدراسة الصغيرة التي أجريت على 36 امرأة مصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي المذكورة أعلاه أيضًا أن المشاركين الذين تناولوا القرفة شهدوا انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم الانبساطي.

كما وجدت مراجعة لتسع دراسات أن مكملات القرفة أدت إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. ولاحظ الباحثون تأثيرات أكبر على ضغط الدم الانقباضي في التجارب التي استخدمت جرامين من القرفة أو أقل لمدة 12 أسبوعًا على الأقل.

وخلصت دراسة حديثة أخرى إلى أن القرفة قد تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول والأحماض الدهنية في الأمعاء، مما قد يساعد في تقليل مستويات الدهون في الدم. كما وجدت المراجعة أيضًا أن القرفة تقلل من إنتاج الكوليسترول في الجسم.

وأظهرت نتائج دراسات أخرى أيضًا أن مكملات القرفة قد تكون فعالة في تقليل مستويات الدهون في الدم مثل الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات عالية الجودة لفهم كيفية تأثير القرفة بشكل كامل على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم.

3 يعزز التنظيم الصحي لسكر الدم

قد تكون القرفة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، بما في ذلك الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. حيث تشير الدراسات إلى أن القرفة قد تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، وتعزيز امتصاص الجلوكوز، وزيادة حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد على نقل السكر في الدم إلى الخلايا.

كما أظهرت دراسة شملت 40 شخصًا أن المشاركين الذين تناولوا ما بين ثلاثة إلى ستة جرامات من القرفة يوميًا لمدة 40 يومًا شهدوا انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم قبل وبعد الوجبة.

ووجدت دراسة أخرى أجريت على 140 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 أن تناول جرام واحد من القرفة يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أدى إلى تحسين نسبة السكر في الدم أثناء الصيام، والهيموجلوبين A1c (علامة التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل)، والأنسولين أثناء الصيام، ومقاومة الأنسولين مقارنةً بالعلاج الوهمي. العلاج.

وفي نفس الدراسة، شهدت مجموعة القرفة أيضًا تحسنًا في مستويات الكوليسترول لديهم. وكانت الآثار الإيجابية لملحق القرفة أكثر وضوحا في المشاركين مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم الأساسي.

بالإضافة إلى تناول مكملات القرفة، تشير الدراسات إلى أن تناول وشرب القرفة يمكن أن يفيد الصحة وقد يساعد أيضًا في خفض نسبة السكر في الدم. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على 30 شخصًا بالغًا أن شرب 3.5 أونصة من شاي القرفة قبل تناول محلول السكر أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بعد تناول المشروبات مقارنة بالمجموعة الضابطة.