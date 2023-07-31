الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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إضافة هذا المكون لطعامك يقلل مستويات الكوليسترول

منذ 40 دقيقة
الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون

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الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون ينتجها الكبد، ويلعب أيضا دورا رئيسيا في تكوين أغشية الخلايا وفيتامين د، ومع ذلك لا يمكن أن ينتقل عبر الجسم بمفرده لأنه لا يذوب في الماء، وهناك جزيئات تسمى البروتينات الدهنية التي تساعد في حركة الكوليسترول في مجرى الدم.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي حالة تكون فيها كمية البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة زيادة في الدم، وقد يؤدي ذلك إلى العديد من الحالات الصحية مثل القلب المرضي، ومع ذلك، هناك نوعان من الكوليسترول أو البروتينات الدهنية عالية ومنخفضة الكثافة.

والكوليسترول الجيد هو الذي يساعد السيئ على العودة إلى الكبد حيث يتم البروتين الدهني عالي الكثافة وهو السيئ الذي يتراكم في الشرايين إزالته من الجسم، ومع ذلك فإن البروتين الدهني منخفض الكثافة مسببا مشاكل صحية، وفقا لموقع “تايمز ناو نيوز”.

وهناك عدة أسباب تؤدي إلى زيادة مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة لديك، ولحسن الحظ هناك طرق تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة.

ومن الضروري تقليل الكوليسترول الكلي، وهناك عنصر واحد يساعد في خفض الكوليسترول في الدم، حيث تلعب الألياف دورا رئيسيا في إدراته.

الألياف تقلل من الكوليسترول الضار:

يؤدي الكوليسترول الضار إلى انسداد الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتحتوي الأطعمة مثل الشوفان والعدس والفواكه على ألياف قابلة للذوبان موجودة فيها والتي تشكل مادة في الأمعاء تمنع امتصاص الكوليسترول في الدم، ويؤدي هذا في النهاية إلى خفض الكوليسترول السيئ.

الألياف تحسن نسبة الكوليسترول الجيد:

يلعب الكوليسترول الحميد أو الجيد أيضا دورا في إزالة الكو ليسترول السيئ من الدم ونقله إلى الكبد حيث يتم إزالته من الجسم.

ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على تحسين مستوى الكوليسترول الحميد الذي يعمل في النهاية على إبقاء مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة في وضع حرج.

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