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إضطراب فرط الحركة لدى الأطفال.. كيف يؤثر على سلوكهم؟

منذ 3 ساعات
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يعاني ملايين الأطفال من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الذي يؤدي لاضطراب في أنشطتهم الحياتية وخاصة التعليم، فماذا تعرف عنه؟

صعوبات في التركيز

إن اضطراب فرط الحركة ونقص النشاط المعروف اختصارا بـ “إيه دي إتش دي” يجعل المصابين به يواجهون صعوبات في التركيز على مهام محددة أو السيطرة على تصرفاتهم، بحسب موقع “ميديكال نيوز توداي”، في تقرير له عن هذه الحالة المرضية.

تشخيص الإصابة

ففي الولايات المتحدة الأمريكية يمثل المصابون بهذا المرض أكثر من 8 في المئة من الأطفال و2.5 في المئة من البالغين، وفي بعض الحالات يتم تشخيص الإصابة به من سن 3 سنوات.

ويواجه المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبات كثيرة تظهر على سلوكهم اليومي أبرزها صعوبة التركيز على مهمة بعينه حتى يتم اكتمالها وشعور اللامبالاة عند ارتكاب الأخطاء.

الأعراض الشائعة

ومن الأعراض أيضا أن يكون الشخص شارد الذهن أثناء حديث الآخرين معه إضافة إلى صعوبة تنظيم الوقت وفقدان الأشياء بصورة متكررة وتجنب الأشياء التي تحتاج إلى عمل دؤوب متواصل إضافة إلى صعوبة اتباع التعليمات.

ويمكن أن تظهر علامات أخرى على المصاب بفرط الحركة ونقص التركيز منها كثرة الحركة حتى دون حاجة وعدم الجلوس لفترات طويلة وحركة الأطراف بصورة مستمرة وكثرة الضوضاء والإقدام على مغامرات غير ضرورية.

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