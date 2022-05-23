إكتشاف علمي يحيي الآمال بإستعادة القدرة على السمع بعد فقدانها!

كثير من الأشخاص فقدوا حاسة السمع سواء بسبب التقدم في العمر أو التعرض للضوضاء أو تناول بعض أدوية علاج السرطان أو أنواع محددة من المضادات الحيوية، ولم يتمكنوا من استعادتها بعد تعرض الخلايا المسؤولة عن السمع لديهم للموت.

وتوصلت مجموعة من العلماء بجامعة نورث ويسترن الأمريكية مؤخرا لكشف علمي يجدد الأمل في استرجاع حاسة السمع، وفقا لموقع ساينس ديلي العلمي، حيث نجح الباحثون في الكشف عن الجين الرئيسي المسؤول عن خلايا شعر الأذن وبرمجتها إما لخلايا داخلية أو خارجية، وهو ما يعني التغلب على فكرة موت الخلايا وعدم نمو خلايا جديدة تساعد على السمع.

ويوضح أستاذ الأعصاب والتخدير بجامعة نورث ويسترن والمشرف على البحث جيمي جارسيا-أنوفيروس أن الكشف الجديد ”يقدم أداة لم تكن متوفرة من قبل لخلق الخلايا”، وهو ما يعني التغلب على عقبة كبيرة أمام استعادة حاسة السمع.

زرع قوقعة الأذن

ويعتبر موت خلايا الشعر الخارجية،والتي تنتجها قوقعة الأذن، العامل الأكثر تسببا للصمم وفقدان السمع. ووظيفة الخلايا الخارجية هي التمدد والانكماش تحت ضغط موجات الصوت والقيام بتضخيمها حتى تستقبلها الخلايا الداخلية، والتي تقوم بدورها بنقل هذه الاهتزازات للمخ ليتم ترجمتها للأصوات التي نسمعها.

وتتمثل أهمية الكشف العلمي الأخير في التمكن من تحديد جين TBX2، وعبر التحكم في عملية إنتاج هذا الجين يمكن تحويل خلايا الشعر في الأذن لخلايا داخلية وخارجية للقيام بالوظائف المطلوبة للتمكن من السمع.

ويؤكد جارسيا-أنوفيروس على أن البحث مازال في مرحلة التجريب، ولكن فريق البحث على الأقل ” قد تمكن الآن من معرفة كيفية إنتاج الخلايا الداخلية أو الخارجية على وجه التحديد”.

ويعاني أكثر من 8 بالمئة من الأشخاص التي تتراوح أعمارهم ما بين 55 و 64 عاما من فقدان القدرة على السمع، وفقا لمراكز الحد من الأمراض والتحكم في الأوبئة بالولايات المتحدة، وتزيد هذه النسبة لتصل إلى 25 بالمئة ما بين 65 و 74 عاما ثم ترتفع وتصل إلى 50 بالمئة لدى الأكبر سنا.