إلى الحوامل.. هذه الأطعمة تزيد من وزن الجنين وتحسن صحته

فترة الحمل تعد من أصعب الفترات التي تمر علي النساء، فحدوث تقلبات مزاجية ونفسية وهرمونية تعرضهن إلى فقدان الوزن وكذلك الجنين، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأغذية الصحية التي يجب على الحامل تناولها لزيادة وزن الجنين، ومن أجل صحته، وفقا لموقعى “PARENTS” و “HEALTHLINE”.

أكد التقرير، أن تناول الحامل للحليب ومشتقاته يعد من أهم الحيل الغذائية التي يجب أن يحصلن عليها، فهو له دور كبير في زيادة وزن الجنين، وتقوية صحة عظام الطفل وصحة الأسنان للأم بسبب نسبة الكالسيوم فيه.

وأشار التقرير إلى أن تناول البروتين للنساء الحوامل يعد من الحيل الغذائية الرائعة، لأن البروتين له دور كبير في نمو المشيمة والثدي والرحم، وزيادة وزن الجنين، وإمداده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها خلال هذه الفترة.

كما أكد التقرير على ضرورة إمداد الأم خلال فترة الحمل بحمض الفوليك، هذا العنصر الغذائية المهم لتقليل فرص إصابة الجنين بأي تشوه أو عيوب خلقية، والحفاظ على صحة عظام الجنين، وتقليل فرص الكساح أو التقوس، بالإضافة إلى ضرورة تناول الأم للحديد هذا العنصر المهم لصحة الجنين والأم، ويعمل على زيادة وزن الجنين، ولذا يمكنك تناول البيض واللحوم الحمراء، والبنجر، والسبانخ، والبرتقال، والحمص، والبطيخ.