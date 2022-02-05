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إلى الحوامل... هذه الأغذية ممنوعة أثناء الحمل

5 - فبراير - 2022
امرأة حامل

امرأة حامل

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يعتقد الكثير أن المرأة الحامل يجب أن تتناول نظام غذائي كامل لتغذية الجنين ويتجاهل كثيرون أنه يحظر عليها تناول بعض الاغذية لأنها تشكل ضررا على صحتها وصحة الجنين.

لذلك حذرت مجلة “يونجه فاميليه” الألمانية المرأة من تناول بعض الأغذية أثناء الحمل مثل السوشي والحليب الخام وحلوى “التيراميسو” المحتوية على بيض نيىء وكذلك اللحوم، التي لم يتم إنضاجها تماما أثناء الطهي.
وعللت المجلة المعنية بالأسرة والطفل ذلك بأن هذه الأغذية تحتوي على بكتيريا السالمونيلا والبلازميات السُمية، والتي ترفع خطر الإصابة بالتسمم، الذي يشكل خطرا على الأم والجنين على حد سواء، بالإضافة إلى ارتفاع خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض أو ولادة جنين ميت أو الإعاقات كفقدان السمع والإعاقة العقلية.

وشددت المجلة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة بعض الأعراض، التي تدق ناقوس الخطر مثل الإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع الشديد.

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