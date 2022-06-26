إلى الرجال.. أمراض يمكن أن تصابون بها في سن الثلاثين

كشفت العديد من الدراسات الاستقصائية والأبحاث أن النساء لديهن فرصة أقل للإصابة بالأمراض، مقارنة بالرجال ولكن ذكرت شبكة صحة الرجال (MHN) الأمريكية أن الرجال يموتون بمعدلات أعلى من النساء بسبب أمراض مثل مشاكل القلب والسرطان والسكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن وما إلى ذلك.

وتظهر الدراسات حسب موقع ” healthsite”، أيضًا أن الرجال لا يبالون عندما يتعلق الأمر بالعناية بصحتهم ومراقبة حالتهم الصحية، وبالتالي، فهم عرضة للوفاة في سن أصغر من النساء، وفي الآونة الأخيرة، أصبحت فجوة العمر المتوقع بين الرجال والنساء واسعة بما يقارب من 5 سنوات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

مرض قلبي

على الرغم من أن أمراض القلب هي القاتل الرئيسي لكل من الرجال والنساء، إلا أن تقارير MHN تظهر أن ما يقرب من ضعف عدد الذكور الذين يموتون بسبب الأمراض التي تؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية أكثر من النساء، تشير دراسة CDC إلى أنه من بين كل أربعة، يعاني الشخص دائمًا من نوع من أمراض القلب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الرجال.

على الرغم من أن أمراض القلب شائعة بين النساء أيضًا ، لكنها تصيب الرجال في سن مبكرة مقارنة بالنساء، ويبلغ متوسط ​​عمر الشخص المصاب بنوبة قلبية أولى 65.8 للرجال و 70.4 للنساء. يمكن أن يصاب الرجال بأمراض القلب قبل النساء بعشر سنوات. لديهم أيضًا فترة زمنية أقصر لتوخي الحذر حتى لا تتعرض لمشاكل القلب.

السكتة الدماغية

السكتة الدماغية هي السبب الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان بكافة أشكاله، معدل الإصابة بالسكتة الدماغية أكبر بنسبة 1.25 مرة عند الرجال منه عند النساء.

الاكتئاب

وفقًا للدراسات، فإن الرجال أكثر عرضة للانتحار بأربع مرات مقارنة بالنساء، يمكن أن يكون عدد الذكور المصابين بالاكتئاب أكبر لأن الرجال قد تظهر عليهم علامات الاكتئاب بطريقة مختلفة عن العديد من النساء.

سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا عند الرجال، فهو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان لدى الرجال، لا توجد معلومات كافية عن أسباب سرطان البروستاتا وكيفية الوقاية منه، ومع ذلك، يمكن علاج المرض إذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة، عادةً في مرحلة لاحقة.

مرض الانسداد الرئوي المزمن أو أمراض الرئة

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو مصطلح يستخدمه الأطباء للإشارة إلى مرضي الرئة: التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة. تتواجد الأمراض معًا بشكل متكرر، وكلاهما حالتان تؤديان إلى انسداد تدفق الهواء الذي يتداخل مع التنفس الطبيعي.

داء السكري

يمكن أن يشير مرض السكري إلى نقص الأنسولين أو إلى انخفاض قدرة الجسم على استخدام الأنسولين، هناك نوعان رئيسيان من مرض السكري – غير المعتمد على الأنسولين (النوع 2) والأنسولين المعتمد (النوع 1). السكري غير المعتمد على الأنسولين، والذي يظهر عادة بعد سن الأربعين، هو النوع الأكثر شيوعًا، حيث يصيب 90 إلى 95 % من المصابين بهذا المرض، وما يقرب من 20 % من السكان الذين يعانون من هذه الحالة هم من الرجال.