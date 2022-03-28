إلى السيدات.. تجنبي علامات تقشير البشرة هذه

التقشير خطوة حيوية في روتين جمال البشرة، لكن التقشير الزائد يمكن أن يلحق أضرارًا جسيمة ببشرتك، فهناك خطوات تخطئ فيها الكثير من الفتيات عند تقشير بشرتها إما إنها تستخدم مقشرًا جسديًا شديد الكشط لبشرتها، أو فرك المقشر بشدة على البشرة، أو استخدام الكثير من مواد التقشير القوية مرة واحدة، إذا تم عمل أيٍّ من هذه الافعال كثيرًا أو بقوة شديدة، فلن ينتهي بك الأمر فقط إلى إزالة الجلد الميت، بل ستسبب في سحبات دقيقة على سطح الجلد أو تتلف حاجز الجلد، بالإضافة إلى ترك بشرتك مفتوحة وملتهبة ومعرضة للبكتيريا والتهيج، بالإضافة إلى احتمالية ظهور البثور بفضل حاجز الجلد الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

علامات التقشير المفرط للبشرة:

قالت خبيرة التجميل أن هناك عدة علامات تدل على إنكِ مارستِ تقشيراً قوياً مفرطاً أثر بشكل سلبي على بشرتك وهم:

• شدة الاحمرار والتهيج والجفاف.

• الشعور باللسع عند استخدام المنتجات المعتادة أو المرطبات.

• الشعور بحكة بشرتك أكثر من المعتاد.

• الشعور بالتهاب البشرة وعدم تحمل حتى اللمس.

علاج آثار التقشير المفرط:

نصحت خبيرة التجميل بضرورة تجنب أي نوع من منتجات التقشير لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الأقل للسماح لبشرتك باستعادة توازنها وإعادة ضبطها، والاستحمام بليفة ناعمة مع منظف لطيف ويمكنك استخدام شامبو خاص بالأطفال أو للبشرة الحساسة، مع تجنب الماء الساخن تماماً على المناطق الملتهبة.

وشددت على ضرورة استخدم المنتجات المرطبة الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتخفيف تهيج البشرة والاحمرار، لكن لو الأمر كان ظاهراً بشكل زايد عن حده فعليها الذهاب لطبيب جلدية فوراً لإعطائها العلاج المناسب.