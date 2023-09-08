إلى محبّي الشاي الأخضر.. احذروا من مخاطر الإفراط في تناوله!

على الرغم من فوائد الشاي الأخضر التي لا تعد ولا تحصى، فإن هناك بعض المخاطر من الإفراط في تناوله.

يساعد الشاي الأخضر في دعم الإدراك والحفاظ على الوزن المعتدل، إذ يوصف بأنه أحد أكثر المشروبات الصحية على كوكب الأرض، حيث إنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، بحسب ما ورد في سياق تقرير نشره موقع “هيلث لاين” Healthline، ومن تلك الفوائد ما يلي:

1. غني بمركبات نباتية مضادة للأكسدة

يحتوي الشاي الأخضر على نوع من مادة البوليفينول يُسمى كاتشين، وهو مضاد للأكسدة يساعد على منع تلف الخلايا بالإضافة إلى فوائد صحية أخرى.

2. مفيد لوظائف المخ

توصلت ورقة بحثية صدرت عام 2017، إلى أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يفيد الإدراك والحالة المزاجية ووظائف المخ، ربما بسبب المركبات الموجودة في الشاي الأخضر مثل الكافيين وإل-ثيانين.

وأشارت دراسة أجريت عام 2020، إلى أن الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 64% لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

3. يعزز من عملية حرق الدهون

كشفت نتائج مراجعة علمية أجريت عام 2022، أن قدرة الشاي الأخضر على التأثير بشكل إيجابي على عملية التمثيل الغذائي تتعزز من خلال التمارين الهوائية أو تمارين المقاومة، فيما يشير تقرير صادر عن المكتب الأميركي للمكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة إلى أنه في حين تظهر بعض الدراسات قدرة الشاي الأخضر على تحسين كيفية تكسير الجسم للدهون، إلا أنه من المرجح أن يكون تأثيره الإجمالي على فقدان الوزن صغيرًا.

4. يحمي الدماغ من الشيخوخة

أظهرت نتائج دراسة أجريت عام 2020، أن الشاي الأخضر مرتبط بمستويات منخفضة من علامات معينة مرتبطة بمرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل معرفية معروفة حاليًا، لكن لا توجد أدلة سريرية حول كيفية تأثير الشاي الأخضر على الدماغ البشري.

5. يحسّن صحة الفم

يمكن أن يساعد تناول الشاي الأخضر، أو مستخلص الشاي الأخضر، في تحسين صحة الفم. لكن ينبغي الأخذ في الاعتبار أن معظم الأبحاث حول هذا الموضوع مازالت قيد الدراسة.

6. يسيطر على نسبة السكر في الدم

توصلت مراجعة علمية أجريت عام 2020، إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم أثناء الصيام على المدى القصير ولكن لا يبدو أن له تأثيرا على نسبة السكر في الدم أو الأنسولين على المدى الطويل.

7. يقي من أمراض القلب

تشير مراجعة علمية حديثة إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يقلل من العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ضغط الدم أو الدهون. لكن لا يزال هناك نقص في الأدلة الثابتة وطويلة الأمد في التجارب السريرية البشرية القادرة على إظهار السبب والنتيجة.

8. يساعد في إنقاص الوزن

تظهر العديد من الدراسات أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، إذ كشفت نتائج دراسة أجريت عام 2022، أن شرب أربعة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض فرصة الإصابة بسمنة البطن بنسبة 44%، لكن التأثير كان مهمًا فقط بالنسبة للنساء.

الآثار الجانبية للإكثار من الشاي الأخضر

وكما أسلفنا، فبالرغم من فوائده العديدة التي لا تعد ولا تحصى، إلا أن المكونات النشطة في الشاي الأخضر وهي الكافيين ومضادات الأكسدة، قد تتسبب ببعض المشاكل.

فبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يسبب الكافيين الصداع ومشاكل في المعدة أو حتى يؤثر على نومهم. ويمكن أن تقلل الكاتيكين من امتصاص الحديد من الأطعمة والمكملات الغذائية. وبحسب ما نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الشاي الأخضر إلى المعاناة من الآثار الجانبية التالية:

1. ألم المعدة

وفقا للخبراء، فإن تناول الكثير من الشاي الأخضر يمكن أن يسبب تهيج المعدة خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

2. الصداع

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، تجنب الإفراط في تناول الشاي الأخضر، لأنه قد يسبب الصداع.

3. الأرق

على الرغم من أنه يحتوي على كمية صغيرة للغاية من الكافيين، إلا أن الإفراط في تناوله ربما يؤدي إلى قلة النوم، مما يمكن أن يزيد من تفاقم المشكلات الصحية الأخرى.

4. يتسبب بنقص الحديد

وبحسب الدراسات، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعيق امتصاص الحديد في الجسم وربما تؤدي إلى نقص الحديد. وينصح الخبراء بإضافة عصير الليمون إلى مشروب الشاي الأخضر، لأن محتوى فيتامين C في الليمون يساعد على تعزيز امتصاص الحديد.

5. القيء

من بين الآثار الجانبية السلبية للإفراط في تناول الشاي الأخضر أنه يمكن أن يسبب الغثيان والقيء بسبب محتواه من مركبات إل-ثيانين.

6. الدوار والدوخة

يقلل الكافيين في الشاي الأخضر من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالدوار.

7. تلف الكبد

يؤدي الإفراط في تناول الشاي الأخضر إلى تراكم الكافيين، مما قد يؤدي إلى إجهاد الكبد وتلفه.

8. هشاشة العظام

تمنع بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى ضعف العظام، مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام.