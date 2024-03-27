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إلى مرضى القلب والصرع وضغط الدم .. إليكم هذه النصائح

منذ ساعة واحدة
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قدمت وزارة الصحة العمانية -عبر صفحتها على منصة إكس- مجموعة من النصائح الرمضانية الخاصة بأصحاب بعض الأمراض المزمنة.

ودعت النصائح -التي قدمتها الصيدلانية نوال العلوية- بداية إلى ضرورة تأكد المرضى من أخذ علاجاتهم بشكل صحيح، والحرص على الانتظام بأخذ الدواء يوميا، وذلك بعد اتباع إرشادات الطبيب والصيدلي.

والنصائح كما يلي:

مرضى أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

– ضرورة التزام المرضى بالغذاء الصحي المتوازن
– شرب كميات مناسبة من الماء
– الابتعاد عن الإكثار من الملح
– وكذلك الابتعاد عن شرب المنبهات

مرضى ضغط الدم الذين يتناولون مدرات البول
من الأفضل أن يتناول المرضى حبوب مدرات البول بعد الفطور بوقت مناسب، وليس بعد السحور، وذلك لتجنب الشعور بالجفاف والعطش، أو اضطراب النوم، بالإضافة لأهمية قياس ضغط الدم بشكل منتظم.

مرضى سيولة الدم الذين يتناولون الوارفارين
عليهم أن ينتظموا بتناول الدواء في الموعد المحدد يوميا، مع المحافظة على تناول نفس كمية الخضروات والغذاء، للمحافظة على مستوى السيولة.

مرضى الصرع
يجب الانتظام في موعد تناولهم الدواء، وإذا أصيبوا بنوبة صرع في أثناء الصوم، فعليهم الفطر، ومراجعة الطبيب بعد زوال النوبة، لإعادة تنظيم خطط العلاج.

مرضى خمول الغدة الدرقية الذين يتناولون الليفوثيروكسين
يجب وضع فاصل زمني بين تناولهم الدواء والفطور أو السحور، لأن الطعام يقلل من مفعول الدواء، فمثلا من الممكن أخذه عند الإفطار على أن يتم تناول وجبة الإفطار بعده بنحو ساعة، أو تناوله عند السحور ويتم أخذه قبل وجبة السحور بساعة تقريبا.

    المصدر :
  • الجزيرة

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