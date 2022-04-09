إلى مرضى الكلى.. إليكم قائمةً بالأطعمة التي يجب تجنّبها!

تتصف أمراض الكلى المزمنة بخسارة تدريجية لوظائف الكلية مع تقدم الوقت.وتقسم امراض الكلى الى خمس مراحل، مبنية على معيار يعرف ب eGFR، وعلى قدرة الكلى على تصفية البقايا والسوائل الاضافية.

والمرحلة الثالثة من امراض الكلى تحدث عندما يكون مؤشر eGFR بين ٣٠ و٥٩. وهذا يشير الى وجود ضرر معتدل يلحق بالكلى.

والشخص الذي يواجه المرحلة الثالثة، قد لا يلاحظ عوارض شديدة. غير أنه، في هذه المرحلة، يواجه خطر تطوير تعقيدات صحية بينما تبدأ البقابا تتكدس في جسمه.

والخبر الجيد ان باستطاعة الشخص ان يقوم بتغييرات في نظامه الغذائي لتجنب تطور الفشل الكلوي.

وفي هذا المقال سنستعرض لائحة الأطعمة التي يجب تجنبها في حال كان الشخص عرضة لتطوير مرض الكلى.

خبز الحبة الكاملة

بالعادة، ينصح خبراء التغذية بتناول الخبز من المصادر الكاملة للأشخاص الذين لا يعانون من امراض الكلى،لأنه غني بالألياف وغيرها من الفيتامينات والمعادن الضرورية.

لكنّ الاشخاص ذوي امراض الكلى المعتدلة او المتقدمة يطلب منهم التخفيف من خبز الحبة الكاملة، لأنه يحتوي كميات اكبر من البوتاسيوم والفوسفور من الخبز الأبيض.

وجبة الشوفان

عند التسوّق للحبوب، عليك ان تتاكد من قراءة محتويات الطعام. اذ ان حبوبا كثيرة في الاسواق معبأة بكميات خفية من: السوديوم والفوسفور والبوتاسيوم.

المكسّرات وبذور دوار الشمس

المكسّرات والبذور هي من الأطعمة الشهيرة والصحية لمعظم الاشخاص. لكن، لشخص مصاب بمرض الكلى، قد تكون هذه الاطعمة مؤذية.

وتعد مكسرات المكاداميا خيارا جيدا لمريض الكلى، حيث تحتوي كمية بمقدار ٢٨ غرام على ١٠٤ ميلغرام من البوتاسيوم و٥٣ ميلغرام من الفوسفور .

المعلّبات

الأطعمة المعلبة، بما فيها الحساء واللحوم والخضار والطعام البحري، هي أطعمة منتشرة اذ انها سريعة التحضير. الا انّ معظم هذه المعلبات عالية السوديوم لأن الملح يستخدم كمواد حافظة لإطالة عمرها على الرفوف.

وبما أنّ المريض في المرحلة الثالثة،لا يمكنه التخلص من كميات السوديوم الزائدة، من الضروري تجنب الأطعمة المعلبة.

الأفوكادو

يعتبر الافوكادو مصدرًا اساسيا للدهون الصحية الضرورية لصحة القلب، وللفيتامينات والمعادن. الا انه يحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم ويجب تجنبه من قبل مرضى الكلى.حيث تحتوي حبة واحدة على ٦٩٠ ملغرام من البوتاسيوم.

لكن على الرغم من ان الافوكادو يحتوي على البوتاسيوم، يستطيع مرضى الكلى تناوله بكميات قليلة.

الموز

يعدّ الموز واحدا من اكثر الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم،اذ تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على ٤٢٢ ميلغرام من البوتاسيوم.

وبدلا من الموز، تستطيع ان تتجه الى فواكه صديقة للكلى مثل التفاح والتوت بأنواعه.

البطاطا

البطاطا غنية طبيعيا بالبوتاسيوم. اذ تحتوي حبة متوسطة الحجم على ما يقارب ٦١٠ ميلغرام من البوتاسيوم. ولحسن الحظ، هناك طرائق لتخفيف محتوى البوتاسيوم في البطاطا.

وإحدى أشهر تلك الطرق، هي نقع البطاطا في الماء قبل طهوها.