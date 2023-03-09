إليكم أخطر أنواع الشامات

تعد العلامة الأكثر شيوعا لسرطان الجلد هي ظهور شامة جديدة، أو تغير في شامة موجودة سابقا.

وبطبيعة الحال، مع تقدمك في العمر، تتغير طبيعة بشرتك. ولذلك يجب معرفة كيفية تحديد الدرجة التي قد تشير إلى وجود خطر السرطان.

أعلنت الدكتورة أولغا ماشكوفا أخصائية الأمراض الجلدية، أن اخطر أنواع الشامات هي تلك التي تظهر على الجلد خلال الحياة.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، إلى أن الشامات التي تظهر على الجلد بعد الولادة، أي أثناء الحياة اللاحقة هي الأخطر دائما.

وتقول: “الشامات- هي تشكيلات صبغية مرئية على الجلد. وبغض النظر عن تسميتها، يمكن أن تظهر خلال الحياة على الجلد. وهذا النوع هو الأخطر على حياة الإنسان. أما الشامات التي تظهر على الجلد عند الولادة فعادة ما تكون غير ضارة ويمكن أن تكون أوراما حميدة”.

ووفقا لها: كثرة الشامات على جسم الإنسان لا تشكل خطورة على صحته، ولكن عند ظهور أعراض محددة مثل الشعور بالألم في منطقتها أو التهابها وتغير مقاسها ولونها وشكلها وظهور بقع صبغية، يجب مراجعة الطبيب المختص.

وتقول: “عند إصابة الشامة يجب فورا معالجة الجرح ومراجعة الطبيب. لأن بعض الشامات تكون سرطانية. لذلك يمكن أن تتشكل في مكان الجرح خلايا سرطانية”.

وتشير الدكتورة أيضا إلى أسباب ظهور الثآليل على الجسم. ووفقا لها هذه تشكيلات حميدة دائما شكلها مثل عقدة بيضاء وغالبا ما تظهر على اليدين والقدمين. وسببها هو الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري على خلفية تلف الجلد أو تطور مرض ما.

وتقول: ” جميع أنواع الثآليل سببها أحد أنواع فيروس الورم الحليمي البشري. واكثر أنواع الثآليل انتشارا هي الاعتيادية والمسطحة، والأخيرة تظهر عادة لدى الأطفال والمراهقين. ولا توجد إدوية لعلاجها. ولكن يمكن استئصالها جراحيا أو باستخدام الليزر”.