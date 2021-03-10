إليكم أسباب الإصابة بتشنجات العضلات

كشف تقرير طبي، أسباب إصابة العديد من الأشخاص بتقلصات وتشنجات العضلات.

وقال التقرير الذي نشره موقع “ميدسين”، إن تشنجات العضلات تكون نتيجة العديد من العوامل، معظمها يكون ناتجا عن حدوث تقلصات عضلات الساق والقدم والتي قد تحدث أثناء التمرين أو أثناء الخلود للنوم ليلا.

وأشار التقرير إلى أن أكثر الأسباب وراء الإصابة بتشنجات العضلات هو الجفاف، بالإضافة إلى النظام الغذائي الذي قد يكون من مفاتيح العلاج لمعظم تشنجات العضلات، من خلال التغذية الكافية والترطيب، والاهتمام بالسلامة عند ممارسة الرياضة.

وأضح التقرير أن التشنج العضلي هو عضلة متقلصة لا إرادية، مثل عضلات الذراعين والساقين.

وأكد التقرير أنه عندما تتعرض العضلة للتقلص تكون في حالة “تشنج” والتي قد تستمر من بضع ثوانٍ إلى ربع ساعة أو أحيانًا أطول، وقد يشمل التشنج جزءًا من العضلة أو العضلة بأكملها أو أكثر من عضلة في وقت واحد.

ويتعرض ما يقرب من 95٪ من الأشخاص للتشنج العضلي، إلا أنها شائعة عند البالغين وتصبح متكررة بشكل متزايد مع تقدم العمر، وبرغم ذلك يعاني الأطفال أيضًا من تقلصات العضلات.