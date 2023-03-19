إليكم أسباب الشعور بالصداع أثناء الصوم

كثيرا ما يشعر الصائمين بالصداع خلال ساعات الصوم، وعادةً ما يختفي الصداع بشكل تلقائي بعد تناول الطعام. تكون شدة الصداع عادةً خفيفة إلى متوسطة.

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الطبيب فهد الخضيري، إن الإصابة بالصداع في أيام الصيام الأولى من شهر رمضان “أمر طبيعي”.

وقال الخضيري عبر حسابه في “تويتر “: “الصداع في أول يومين أو 3 أيام من رمضان عادي وطبيعي لعدة أسباب منها التعوّد على القهوة.. والمتعوّد عليها في الصباح يأتيه الصداع الصباح أو الظهر أو قهوة المساء فيكون بالمساء.”

وأضاف الخضيري “وقد يكون الصداع بسبب تغيير نظام الأكل والنوم عند البعض فقد يحدث إمساك أول يومين، وكلها تزول باليوم الرابع.”

ودعت سلطات الدول الإسلامية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان الأربعاء، وسط توقعات أن يكون الخميس المقبل أول أيام الصيام.

الصداع في اول يومين او٣ ايام من رمضان عادي وطبيعي لعدة اسباب منها التعوّد على القهوة والمتعوّد عليها في الصباح يأتيه الصداع الصباح او الظهر او قهوة المساء فيكون بالمساء، وقد يكون الصداع بسبب تغيير نظام الاكل والنوم عند البعض فقد يحدث امساك اول يومين، وكلها تزول باليوم الرابع — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) March 18, 2023