إليكم أسباب تقلبات الوزن.. وهكذا تزيد وزنك بشكل صحي

قال المركز الألماني لأبحاث التغذية إن تقلبات الوزن ترجع إلى أسباب عدة، أبرزها احتباس السوائل في الجسم، على سبيل المثال بسبب الإفراط في تناول الملح وكذلك التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية أو مرحلة انقطاع الطمث.

ومن أسباب تقلبات الوزن أيضاً تناول بعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم والأدوية المحتوية على الكورتيزون والمستحضرات الهرمونية (لمنع الحمل أو العلاج الهرموني أثناء انقطاع الطمث).

وأضاف المركز أن تقلبات الوزن قد ترجع أيضاً إلى اضطرابات الهضم أو مشاكل الغدة الدرقية مثل فرط النشاط أو القصور الوظيفي، كما قد تنذر تقلبات الوزن بالإصابة بداء السكري. وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار تقلبات الوزن صعوداً وهبوطاً على مدار فترة زمنية طويلة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها.

ولقياس الوزن بشكل سليم، أوصى المركز بإجراء القياس مرة واحدة في الأسبوع في نفس التوقيت، ومن الأفضل إجراء القياس صباحا، مع مراعاة أن يستقر الميزان على أرضية مستوية.

من جهة أخرى، يعاني كثيرون من مشكلة “نقص الوزن” فيقومون بمحاولات عدة لزيادة الوزن، فيما يلي، نظام غذائي لزيادة الوزن 3 كيلو في أسبوع واحد.

تناول الأطعمة الغنية بالدهونوالكربوهيدرات بشكل كبير وزائد عن الاحتياج المطلوب.

تناول كميات كبيرة من البروتينات لأنها تزيد من الكتلة العضلية.

يجب أن تكون الزيادة بالسعرات الحرارية أكثر من 1000 سعر ولا تقل عن ذلك أبداً.

المشروبات العالية بالسعرات كالعصير والحليب يجب أن تكون ضمن نظامكِ اليومي.

نظام غذائي لزيادة الوزن يكمن في الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يجب أن تكون تشكيلة من المكسرات أو الفواكه ذات السعرات العالية، وكذلك الحليب أو منتجات الألبان كاملة الدسم، أو البطاطا وخاصة البطاطا الحلوة، زبدة الفول السوداني وغيرها.

وبهذه النصائح بالطبع، يصبح لديك نظام غذائي لزيادة وزنك 3 كيلو.