الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم أسباب "تمدد" المعدة

30 - أبريل - 2021
السمنة

السمنة

A A A
طباعة المقال

شاركت طبيبة الغدد الصماء الروسية زوكرا بافلوفا على صفحتها عبر موقع “إنستغرام” أسرارًا حول كيفية تجنب مشكلة تمدد والمساعدة في الهضم.

وأشارت الطبيبة إلى أن أغلب الذين يأكلون بسرعة يواجهون مشكلة مماثلة، وأوصت بشدة بتقليل سرعة الأكل. الأكل السريع هو نتيجة الضغوط الكثيرة، فهو يستخدم لزيادة المشاعر الإيجابية.

يجب مضغ الطعام جيدا لتقليل السرعة. لن يساعدك ذلك على الشعور بالشبع فحسب، بل سيسهل أيضًا عملية الهضم. خلاف ذلك، سيكون هناك ثقل في المعدة.

وأكدت بافلوفا أن طريقة الأكل هذه مفيدة أيضًا لفقدان الوزن نظرًا لحقيقة أن الشبع يحدث بشكل أسرع وبطعام أقل.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الطبيبة أن قاعدة مماثلة تنطبق على الماء – يجب شربه كثيرًا ولفترة طويلة، وإلا فإنه يمكن أن يشكل ضغطا على جدران المعدة.

بشكل عام، من الممكن أن تتمدد وتتقلص المعدة في أي عمر، ولكن من الأفضل منعها من التمدد في سن الشباب، وفقا لها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    المزيد من الصحة

    البطاطا
    ما هي أنواع البطاطا المرتبطة بخطر ارتفاع ضغط الدم؟
    الصحة العالمية
    الصحة العالمية: مليون حالة وفاة هذا العام ليست تعايشا مع كورونا
    تجديد خلايا البشرة
    لتجنب انسداد المسام والبثور.. اليكم هذا الروتين اليومي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي