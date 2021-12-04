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إليكم أسباب خفقان القلب عند الاستيقاظ

4 - ديسمبر - 2021
خفقان القلب

خفقان القلب

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خفقان القلب عند الاستيقاظ هو الشعور بتسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها. وعلى الرغم من أنه شعور مزعج، فخفقان القلب عند ‏الاستيقاظ ليس بالضرورة من الأمور التي تدعو الى الخوف، إذ ينجم في معظم الأحيان عن أسباب غير مقلقة‎.‎

إليكم أسباب خفقان القلب عند الاستيقاظ‎:‎

‎- ‎الضغط النفسي والقلق: تسارع نبضات القلب قد يكون نتيجة انطلاق هرمونات معينة في الدم بسبب الضغط النفسي والقلق‎.‎

‎- ‎الغذاء: أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات تزيد الخفقان، ومنها السكريات والكافيين‎.‎

‎- ‎الجفاف: يسبب الجفاف الشديد مجموعة من المضاعفات على الجسم منها الخفقان‎.‎

‎- ‎مرض السكري: يطلق انخفاض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري هرمون الإبينفرين الذي يسبب أعراض الضغط ‏النفسي التي تتضمن هذا الخفقان‎.‎
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‎- ‎التغيرات الهرمونية: تشير المعلومات الى أن التغيرات الهرمونية في جسم المرأة، بسبب الدورة الشهرية وانقطاعها والحمل، قد تؤدي ‏إلى الإصابة بخفقان القلب عند الاستيقاظ‎.‎

‎- ‎تغيرات في درجات الحرارة: بحسب موقع “ويب طب”، فيرتبط حدوث تغيرات في درجات الحرارة أحيانًا بالخفقان‎.‎

‎- ‎تناول أدوية معينة: الأدوية المنشطة، بعض أدوية علاج اضطراب خلل الانتباه وفرط الحركة وبعض أدوية علاج أمراض الغدة ‏الدرقية، هي من الأمور التي تزيد من احتمال الإصابة بخفقان القلب عند الاستيقاظ‎.‎

‎- ‎انقطاع النفس أثناء النوم: يتصاحب انقطاع النفس أثناء النوم مع الخفقان، وقد يؤدي إلى الإصابة بالرجفان الأذيني الذي يعد واحدًا من ‏أسباب خفقان القلب عند الاستيقاظ‎.‎

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