خفقان القلب عند الاستيقاظ هو الشعور بتسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها. وعلى الرغم من أنه شعور مزعج، فخفقان القلب عند الاستيقاظ ليس بالضرورة من الأمور التي تدعو الى الخوف، إذ ينجم في معظم الأحيان عن أسباب غير مقلقة.
إليكم أسباب خفقان القلب عند الاستيقاظ:
- الضغط النفسي والقلق: تسارع نبضات القلب قد يكون نتيجة انطلاق هرمونات معينة في الدم بسبب الضغط النفسي والقلق.
- الغذاء: أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات تزيد الخفقان، ومنها السكريات والكافيين.
- الجفاف: يسبب الجفاف الشديد مجموعة من المضاعفات على الجسم منها الخفقان.
- مرض السكري: يطلق انخفاض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري هرمون الإبينفرين الذي يسبب أعراض الضغط النفسي التي تتضمن هذا الخفقان.
- التغيرات الهرمونية: تشير المعلومات الى أن التغيرات الهرمونية في جسم المرأة، بسبب الدورة الشهرية وانقطاعها والحمل، قد تؤدي إلى الإصابة بخفقان القلب عند الاستيقاظ.
- تغيرات في درجات الحرارة: بحسب موقع “ويب طب”، فيرتبط حدوث تغيرات في درجات الحرارة أحيانًا بالخفقان.
- تناول أدوية معينة: الأدوية المنشطة، بعض أدوية علاج اضطراب خلل الانتباه وفرط الحركة وبعض أدوية علاج أمراض الغدة الدرقية، هي من الأمور التي تزيد من احتمال الإصابة بخفقان القلب عند الاستيقاظ.
- انقطاع النفس أثناء النوم: يتصاحب انقطاع النفس أثناء النوم مع الخفقان، وقد يؤدي إلى الإصابة بالرجفان الأذيني الذي يعد واحدًا من أسباب خفقان القلب عند الاستيقاظ.