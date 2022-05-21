إليكم أسباب كثرة التبول عند النساء

أسباب كثرة التبول عند النساء تختلف كمية البول من شخص لآخر حسب الوارد اليومي من الماء وهي تبلغ لدى الإنسان الطبيعي، حولي لتر إلى لتر ونصف.

يشيع لدى المجتمع مصطلح كثرة التبول، والذي يجمع بين مصطلحين طبيين هما البوال أي طرح كمية زائدة من البول تزيد عن الحد الطبيعي، و المصطلح الثاني هو الإلحاح البولي، أي تردد الرغبة بالتبول بشكل أكبر من الطبيعي، مما يستدعي الدخول إلى الحمام لطرح كمية من البول وإن لم تكن كبيرة.

في هذا المقال، سنتحدث بالتفصيل عن أسباب هذه الحالة، وكيفية معالجتها.

من المعروف أن زيادة استهلاك السوائل، تسبب زيادة في كمية البول لدى الإنسان، لكن حدوث هاذه الزيادة من دون استهلاكه المزيد من السوائل قد يعكس مجموعة من الاضطرابات المرضية، التي تستوجب مراجعة الطبيب وعلاجها للوقاية من اختلاطاتها الخطيرة،ومن أهمها:

1-السكري: تطال اختلاطات الداء السكري الجهاز البولي، وذلك بسبب اعتلال الأوعية الدقيقة الذي يسبب ما يسمى اعتلال الكلية السكري والذي يمر بمراحل تتسم مرحلته الباكرة بفرط تصنع يشمل النسيج الكلوي وضخامة نفرونات يترافق هذا مع زيادة الترشيح الكبيبي وزيادة كمية الماء التي تخرج مع البول حيث تعجز الكلية على إعادة امتصاصها.

2-تناول المدرات: حيث توصف لمرضى ارتفاع الضغط الشرياني، كخط علاجي أول، فهي تساعد على تخليص الجسم من الماء والصوديوم مما يسبب زيادة كمية التبول المطروحة.

3-البيلة التفهة: يتم التحكم بكمية البول التي يعاد امتصاصها في الأنابيب عن طريق هرمون يفرز من الوطاء يدعى الهرمون المضاد للإدرار والذي يسبب إعادة امتصاص الماء من القناة الجامعة الكلوية تحدث البيلة التفهة في حال نقص هذا الهرمون في الجسم مما يسبب طرح كميات كبيرة من البول.

القصور الكلوي يمر القصور الكلوي بمراحل عديدة تنتهي ب عدم القدرة على تكثيف البول مما يؤدي إلى طرح كميات زائدة من البول.

أسباب كثرة التبول عند النساء قبل الدورة:

تشتكي بعض النساء، من زيادة عدد مرات التبول أو زيادة كمية البول قبل الدورة، بالإضافة إلى الشعور بالثقل والوهن العام، تعتبر هذه الزيادة أمر طبيعي يعود إلى ارتفاع هرمونن البروجسترون في الفترة ما قبل الطمث، مما يسبب احتباس سوائل ضمن الأنسجة، وذلك بسبب زيادة نفوذية الأوعية ابدموسة في

هذه الفترة، حيث ترتشح السوائل إلى الأنسخة، لتعود إلى السرير الوعائي مع انخفاض تركيز البروجسترون قبل الطمث، مسببة زيادة كمية الماء ضمن السرير الوعائي، مما يزيد من كمية البول المطروح، وتسبب كثرة تبول.